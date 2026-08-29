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Tông đuôi xe tải đậu bên Quốc lộ, 2 người thương vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Rạng sáng 29/8, trên Quốc lộ 1A xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải đang đậu bên lề đường khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, khoảng 1 giờ sáng 29/8, hai nam thanh niên (khoảng 19 tuổi) chở nhau bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây. Khi tới cầu Rượu, đoạn qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi một chiếc xe tải đang đậu bên lề đường.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến hai thanh niên văng xuống đường và bị thương. Người dân phát hiện đưa hai thanh niên đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, một người đã tử vong, một người chỉ bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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Hiện trường tai nạn.
Chúc Trí - Thịnh Tiến
#tai nạn giao thông #quốc lộ 1A #xe tải #nam thanh niên #hậu quả #đường bộ #truy tố

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