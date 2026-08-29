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Pháp luật

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Công an tìm ra tài xế bị tố ‘chặt chém’ nữ du khách ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 29/8, Công an phường Tân Thuận, TPHCM cho biết đã xác minh được tài xế bị nữ du khách nước ngoài phản ánh thu gần 3 triệu đồng cho chuyến đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến khu vực quận 7 cũ. Sau khi vụ việc được phản ánh, số tiền nữ du khách đã đưa cho tài xế được hoàn trả.

Trước đó, câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Theo nội dung chia sẻ, nữ du khách đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến chung cư Eco Green Saigon, khu vực quận 7 cũ. Chuyến đi được cho là kéo dài khoảng 30 phút.

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Nữ du khách vui mừng nhận lại tiền thừa từ công an phường.

Khi đến nơi, theo phản ánh của nữ du khách, tài xế yêu cầu thanh toán 2,96 triệu đồng.

Nữ du khách cho biết khi cô phản ứng vì cho rằng mức tiền trên không hợp lý, tài xế có thái độ lớn tiếng, khóa cửa xe và tiếp tục yêu cầu thanh toán. Do đi một mình, không nói được tiếng Việt và lo lắng trước tình huống xảy ra, cô cho biết cuối cùng đã đưa cho tài xế 100 USD tiền mặt để được rời khỏi xe.

Sau đó, nữ du khách đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, đồng thời cho biết mình có hình ảnh chiếc xe, thông tin nhận dạng, hình ảnh tài xế và video liên quan. Cô cũng nhờ cộng đồng hướng dẫn cách trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và tìm được tài xế liên quan. Nữ du khách sau đó xác nhận đã nhận lại số tiền.

Trên mạng xã hội, cô cho biết bất ngờ vì vụ việc được giải quyết nhanh. Nữ du khách gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, chia sẻ thông tin, đặc biệt cảm ơn lực lượng Công an TPHCM vì phản ứng và xử lý vụ việc.

“Tài xế đã được tìm thấy và tôi đã nhận lại được tiền”, nữ du khách chia sẻ sau khi vụ việc được giải quyết.

Cô cũng cho biết trải nghiệm này đã làm thay đổi cảm nhận của mình sau sự việc không vui trước đó, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tốc độ xử lý của lực lượng chức năng.

Hiện Công an phường Tân Thuận đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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