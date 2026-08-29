Xe máy va chạm xe đạp trên Quốc lộ, 3 người thương vong

TPO - Rạng sáng 29/8, trên tuyến Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h50 ngày 29/8, Trần Văn Huy (SN 2005) điều khiển xe máy BKS 63AN-141.28 chở theo Trần Quang Duy (SN 2004, cùng ngụ Đồng Tháp) lưu thông trên Quốc lộ 50.

Khi đến đoạn qua xã Phú Thành (Đồng Tháp), chiếc xe máy va chạm với xe đạp do ông Phan Văn Hơn (SN 1950, ngụ xã Đồng Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông Hơn tử vong. Hai thanh niên đi xe máy bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.