Xe máy va chạm xe đạp trên Quốc lộ, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h50 ngày 29/8, Trần Văn Huy (SN 2005) điều khiển xe máy BKS 63AN-141.28 chở theo Trần Quang Duy (SN 2004, cùng ngụ Đồng Tháp) lưu thông trên Quốc lộ 50.
Khi đến đoạn qua xã Phú Thành (Đồng Tháp), chiếc xe máy va chạm với xe đạp do ông Phan Văn Hơn (SN 1950, ngụ xã Đồng Sơn) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.
Cú va chạm mạnh khiến ông Hơn tử vong. Hai thanh niên đi xe máy bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.