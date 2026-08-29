Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc: 32 thuyền viên đang được chăm sóc y tế đặc biệt

Hoài Văn

TPO - Sau khi được cứu, 32 thuyền viên tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển được đưa về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa và đang được chăm sóc y tế đặc biệt. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Sáng 29/8, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa 90859 TS cùng các thuyền viên gặp nạn trên biển.

ngu-dan-1.jpg
32 thuyền viên tàu QNa 90859 TS được cứu. Ảnh TTTKCN

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nhận tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc.

Tàu dài 23,9 m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 49 thuyền viên.

Tàu xuất bến từ cảng An Hòa (xã Núi Thành) ngày 29/7 để hành nghề trên biển. Vị trí cuối cùng được ghi nhận qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07º50'17"N - 112º20'36"E.

Khu vực này cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam, cách phía Nam Đông Nam mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Thời điểm đó, khu vực có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện hoạt động trên biển.

Ngay sau khi nhận tin, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố, chính quyền địa phương và gia đình theo dõi, xác minh tình hình.

vi-tri.jpg
Vị trí cuối cùng trước khi tàu bị mất liên lạc. Ảnh: vishipel.com.vn

Các lực lượng đồng thời phát thông tin kêu gọi tàu cá, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 90859 TS mất liên lạc tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS của ngư dân Bình Định đang ở gần đó tham gia tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện và cứu được 32 thuyền viên của tàu QNa 90859 TS. Khi được tìm thấy, sức khỏe các thuyền viên rất yếu.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ngay sau đó yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai chăm sóc y tế đặc biệt cho những người được cứu.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên từ hai tàu cá BĐ 98960 TS và BĐ 98848 TS để đưa về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Trong khi đó, các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS vẫn ở lại hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được điều động hỗ trợ. Đến 18h ngày 28/8, các tàu đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các đơn vị liên quan để mở rộng tìm kiếm.

Thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chăm sóc y tế cho các thuyền viên khi trở về đất liền. Lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và thân nhân các thuyền viên đang chờ đón những người được cứu trở về, đồng thời tiếp tục theo dõi và chỉ đạo công tác tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV, sau khi được chăm sóc y tế đặc biệt, sức khỏe của 32 thuyền viên hiện đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Hoài Văn
#tàu cá #ngư dân #cứu hộ #Trường Sa #tìm kiếm #biển động #cứu nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe