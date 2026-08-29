Vụ tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc: 32 thuyền viên đang được chăm sóc y tế đặc biệt

TPO - Sau khi được cứu, 32 thuyền viên tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn trên biển được đưa về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa và đang được chăm sóc y tế đặc biệt. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Sáng 29/8, UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa 90859 TS cùng các thuyền viên gặp nạn trên biển.

32 thuyền viên tàu QNa 90859 TS được cứu. Ảnh TTTKCN

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h30 ngày 26/8, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng nhận tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV về việc tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc.

Tàu dài 23,9 m, công suất 1.682,8CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 49 thuyền viên.

Tàu xuất bến từ cảng An Hòa (xã Núi Thành) ngày 29/7 để hành nghề trên biển. Vị trí cuối cùng được ghi nhận qua thiết bị giám sát hành trình lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07º50'17"N - 112º20'36"E.

Khu vực này cách đường ranh giới trên biển khoảng 17,6 hải lý về phía vùng biển Việt Nam, cách phía Nam Đông Nam mũi Sơn Trà khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Thời điểm đó, khu vực có gió Tây Nam cấp 5-6, biển động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện hoạt động trên biển.

Ngay sau khi nhận tin, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố, chính quyền địa phương và gia đình theo dõi, xác minh tình hình.

Vị trí cuối cùng trước khi tàu bị mất liên lạc. Ảnh: vishipel.com.vn

Các lực lượng đồng thời phát thông tin kêu gọi tàu cá, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 90859 TS mất liên lạc tăng cường quan sát, hỗ trợ liên lạc và tham gia tìm kiếm.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai liên lạc, đề nghị các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS của ngư dân Bình Định đang ở gần đó tham gia tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường phát hiện và cứu được 32 thuyền viên của tàu QNa 90859 TS. Khi được tìm thấy, sức khỏe các thuyền viên rất yếu.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ngay sau đó yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai chăm sóc y tế đặc biệt cho những người được cứu.

Đến 14h30 cùng ngày, tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận 32 thuyền viên từ hai tàu cá BĐ 98960 TS và BĐ 98848 TS để đưa về đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa.

Trong khi đó, các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS và BĐ 98960 TS vẫn ở lại hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Các tàu KN 417, KN 401 và CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng được điều động hỗ trợ. Đến 18h ngày 28/8, các tàu đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV và các đơn vị liên quan để mở rộng tìm kiếm.

Thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chăm sóc y tế cho các thuyền viên khi trở về đất liền. Lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và thân nhân các thuyền viên đang chờ đón những người được cứu trở về, đồng thời tiếp tục theo dõi và chỉ đạo công tác tìm kiếm những thuyền viên còn mất tích.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV, sau khi được chăm sóc y tế đặc biệt, sức khỏe của 32 thuyền viên hiện đã tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.