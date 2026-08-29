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CSGT dùng xe đặc chủng chở cấp cứu bé trai nguy kịch trên cao tốc

Chúc Trí

TPO - Đang làm nhiệm vụ tuần tra cao điểm dịp lễ 2/9 trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương, lực lượng CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa một bé trai 4 tuổi đang co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 29/8, Trung tá Nguyễn Văn Hưởng - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ cấp cứu thành công một bệnh nhi gặp nguy hiểm tính mạng ngay trên cao tốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 ngày 28/8, Tổ CSGT số 1 (thuộc Đội 7) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến Km 52, tổ công tác phát hiện một chiếc xe khách 16 chỗ bất ngờ tấp vào làn dừng khẩn cấp, tài xế và hành khách hoảng hốt vẫy tay phát tín hiệu cầu cứu.

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Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ đứa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp cận chiếc xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bé Tống Thiên M. (4 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) đang có biểu hiện sốt rất cao, co giật nguy hiểm, cần được can thiệp y tế lập tức.

Tổ công tác nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời dùng xe tuần tra đặc chủng đưa cháu bé cùng cha là anh Tống Mai Thành Đạt đến thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu.

Nhờ được xe đặc chủng đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, bé M. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, xử lý vượt qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hưởng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa đi cấp cứu 12 trường hợp nguy kịch, như người đột quỵ, tai biến, sản phụ băng huyết hay trẻ em co giật... ngay trên đường cao tốc.

Chúc Trí
#CSGT #cứu hộ #cao tốc #bé trai #cấp cứu #đặc chủng #bệnh viện

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