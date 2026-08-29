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Bến xe, sân bay TP. HCM tấp nập khách ngày đầu kỳ nghỉ 2/9

Hữu Huy

TPO - Sáng 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách tại các bến xe và sân bay ở TP. HCM tăng rõ rệt. Dù đông đúc, hoạt động đi lại vẫn được duy trì ổn định, chưa ghi nhận tình trạng quá tải hay ùn ứ.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP. HCM), từ sáng đến trưa 29/8, lượng hành khách đến bến tăng, khi kỳ nghỉ lễ chính thức bắt đầu. Tại khu vực bán vé và sảnh chờ, hành khách tập trung đông hơn ngày thường, chủ yếu trên các tuyến đi các tỉnh, thành miền Tây.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải vẫn diễn ra ổn định. Hành khách mua vé, làm thủ tục và lên xe tương đối thuận lợi, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ hoặc quá tải.

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Từ sáng 29/8, hành khách bắt đầu đổ về Bến xe Miền Tây để lên xe về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Chị Kim Ngân (quê Vĩnh Long) cho biết, trước khi đến bến, chị đã dự đoán lượng người sẽ rất đông nhưng thực tế không quá căng thẳng. Việc mua vé và lên xe diễn ra khá thuận lợi.

Theo dự báo của Bến xe Miền Tây, 29/8 là ngày cao điểm, với khoảng 70.000 hành khách xuất bến và 2.350 lượt xe, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2025.

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Khu vực bán vé ở Bến xe Miền Tây đông đúc hơn ngày thường, nhưng hành khách vẫn dễ dàng tìm mua vé.
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Người dân mang theo hành lý, tranh thủ lên xe rời TP. HCM trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.
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Các tuyến xe đi Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang... ghi nhận lượng khách tăng, song chưa xảy ra tình trạng quá tải.
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Hành khách ngồi chờ đến giờ khởi hành.
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Dù lượng khách tăng, các khu vực trong bến vẫn được duy trì trật tự, không xảy ra cảnh chen lấn.

Trong khi đó, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng hành khách cũng tăng trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Dù vậy, theo ghi nhận của PV, khu vực nhà ga quốc nội T1 và T3 khá thông thoáng, hành khách làm thủ tục và rời sân bay tương đối thuận lợi.

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Khu vực nhà ga quốc nội T1 - sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng trong buổi sáng 29/8.
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Tại nhà ga quốc tế T2, lượng người tập trung đông hơn trong một số khung giờ cao điểm sáng.
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Hoạt động khai thác ở sân bay Tân Sơn Nhất được duy trì ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo phương án điều hành khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 29/8, sân bay dự kiến phục vụ 766 chuyến bay, gồm 386 chuyến đi và 380 chuyến đến. Tổng lượng hành khách qua cảng dự kiến đạt 128.259 lượt.

Trong số các chuyến bay đi, có 227 chuyến quốc nội và 159 chuyến quốc tế. Ở chiều đến, sân bay dự kiến đón 229 chuyến quốc nội và 151 chuyến quốc tế.

Lượng hành khách đi dự kiến đạt 70.740 lượt, gồm 40.646 khách quốc nội và 30.094 khách quốc tế. Chiều ngược lại, sân bay dự kiến phục vụ 57.519 hành khách đến, trong đó có 35.352 khách quốc nội và 22.167 khách quốc tế.

Tại nhà ga T1, nơi phục vụ các chuyến bay quốc nội, dự kiến có 155 chuyến đi và đến, với hơn 28.400 hành khách. Nhà ga T3 dự kiến khai thác 299 chuyến bay, phục vụ khoảng 47.600 hành khách. Trong khi đó, nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế với 290 chuyến, tổng lượng khách dự kiến hơn 52.200 người.

Hữu Huy
#bến xe #sân bay #TPHCM #kỳ nghỉ lễ #dịch vụ vận tải #quốc khánh #hành khách

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