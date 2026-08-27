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Thị trường rằm tháng Bảy: Đồ chay làm sẵn đắt như tôm tươi

Phương Vy

TPO - Thay vì tất bật mua nguyên liệu về nấu nướng, nhiều người dân TP. HCM chọn mâm cỗ chay làm sẵn trong mùa Vu Lan. Từ món chay giả mặn, xôi chè đến trái cây, hoa tươi đều hút khách, trong khi vàng mã cồng kềnh ngày càng giảm sức mua.

Ngày 27/8, tại chợ Bình Tiên (phường Bình Tiên, TP. HCM), các quầy thực phẩm chay chế biến sẵn tấp nập khách. Bên cạnh những món quen thuộc như đậu phụ chiên, nấm kho, tiểu thương còn bày bán nhiều món chay giả mặn như canh khổ qua dồn thịt, thịt kho trứng, đậu phụ dồn thịt, đùi gà quay… được làm từ mì căn, đậu phụ và rau củ nhưng hình thức không khác các món mặn.

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Giờ cao điểm chợ đông nghịt khách.
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Món chay chế biến sẵn tấp nập khách chờ mua.

“Bình thường, tôi thường mua đậu phụ, lát heo… để nấu các món chay bày mâm cúng ông bà dịp rằm tháng Bảy. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tôi đều đặt mâm cỗ chay trên mạng hoặc mua từng món tại chợ”, chị Thu Hà (ngụ phường Bình Phú) cho biết.

Theo chị Hà, các món chay ngày càng phong phú, giá có tăng hơn trong dịp rằm tháng Bảy nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được. Việc mua đồ làm sẵn cũng giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian chuẩn bị mâm cúng.

Xôi chè cũng là những mặt hàng đắt khách trong ngày rằm tháng Bảy. Bà Hương, tiểu thương tại chợ Khu phố 2 (phường An Lạc) đã chủ động nấu tăng gấp đôi sản lượng xôi, chè so với ngày thường nhưng mới bán đến 9h đã hết hàng.

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Hoa tươi, trái cây tăng giá nhẹ trong ngày rằm tháng Bảy.

Theo bà Hương, nhiều khách mua cùng lúc 4 - 5 hộp, thậm chí cả chục hộp xôi chè, với giá 10.000 - 15.000 đồng/hộp. Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu từ sớm nên giá bán vẫn được giữ như ngày thường. Trong đó, chè trôi nước, chè chuối nước dừa và xôi gấc là những mặt hàng được khách tìm mua nhiều.

Không chỉ thực phẩm chay, nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ mâm cúng cũng tăng trong dịp này. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá trái cây và hoa tươi tăng nhẹ khoảng 15%. Thanh long có giá 15.000 đồng/kg, quýt đường 45.000 đồng/kg, chôm chôm 30.000 đồng/kg, nhãn 55.000 đồng/kg và lựu 40.000 đồng/kg... Các loại hoa cúc, cát tường, hoa ly… có giá 20.000 - 140.000 đồng/bó, tùy loại.

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Nấm tươi tăng giá gấp đôi.

Đáng chú ý, nấm tươi tăng giá mạnh, có loại gần gấp đôi ngày thường. Nấm rơm được bán với giá khoảng 160.000 đồng/kg, nấm đùi gà 150.000 đồng/kg.

“Ngày thường, các loại nấm này chỉ tầm 80.000 - 100.000 đồng/kg là cao, nhưng hôm nay, giá vọt chóng mặt. Tôi mua 200 gram nấm đùi gà nhỏ nhưng đã hơn 30.000 đồng”, chị Mỹ Dung (phường Chợ Lớn) chia sẻ.

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Đậu hủ dắt khách.

Cùng với các chợ truyền thống, doanh nghiệp và siêu thị cũng tăng cường sản phẩm phục vụ mùa Vu Lan với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp này, Vissan ra mắt há cảo chay và hoành thánh chay, đồng thời giảm 20% giá bán, đưa giá sản phẩm còn khoảng 19.200 - 20.800 đồng/hộp.

Năm nay, thị trường còn chứng kiến sự lên ngôi của những mâm cỗ chay được chế biến, bày biện và giao tận nơi. Trên mạng xã hội, nhiều đơn vị giới thiệu các mâm cỗ từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mâm cỗ chay đặt sẵn có giá khoảng 380.000 - 600.000 đồng/mâm cơ bản; những mâm nhiều món, thực hiện theo yêu cầu có giá trên 1 triệu đồng.

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Vàng mã không còn được khách mua nhiều như trước.

Trái ngược với sức mua của đồ chay và thực phẩm phục vụ mâm cúng, thị trường vàng mã mùa Vu Lan 2026 giảm rõ rệt. Người tiêu dùng có xu hướng hạn chế những bộ đồ giấy cồng kềnh, chuyển sang các lễ vật nhỏ gọn, mang tính biểu trưng.

Trong đó, các set trầu cau trang trí thủ công, tạo hình nghệ thuật thu hút nhiều khách hàng trẻ. Set nhỏ có giá 15.000 - 40.000 đồng, loại vừa khoảng 50.000 đồng, trong khi những chùm lớn được kết và tạo hình công phu có giá khoảng 100.000 đồng.

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Trầu cau được trang trí bắt mắt.

Nhiều cửa hàng đồ lễ cho biết, đã chủ động giảm nhập vàng mã cồng kềnh, thay vào đó chuyển sang các mẫu trầu cau nghệ thuật và bộ lễ vật nhỏ gọn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng tinh tế hơn trong mùa Vu Lan.

Phương Vy
#rằm tháng 7 #mùa Vu Lan #thị trường #đồ chay #TPHCM

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