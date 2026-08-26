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Bắn pháo hoa tối 2/9 ở Tây Ninh, những tuyến đường nào cấm xe?

Nguyễn Tiến

TPO - Tối 2/9, nhiều tuyến đường quanh Công viên Tô Quyền (phường Tân Ninh, Tây Ninh) sẽ hạn chế giao thông để phục vụ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại phường Tân Ninh.

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Công viên Tô Quyền, phường Tân Ninh, Tây Ninh, nơi dự kiến diễn ra chương trình bắn pháo hoa tối 2/9.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra từ 21h đến 21h30 ngày 2/9/2025 tại Công viên Tô Quyền, số 526 đường 30/4, phường Tân Ninh.

Công an tỉnh Tây Ninh huy động cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, lực lượng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tuần tra lưu động và đứng chốt tại các giao lộ quanh khu vực bắn pháo hoa.

Các tuyến đường được bố trí lực lượng gồm Trường Chinh, Dương Minh Châu, 30 tháng 4, Nguyễn Văn Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Bạch, Đặng Ngọc Chinh và một số tuyến đường nội bộ.

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Lực lượng CSGT được bố trí tại các tuyến đường xung quanh Công viên Tô Quyền để phân luồng giao thông.

Khi có lệnh, lực lượng chức năng sẽ đặt rào chắn, biển báo và tạm cấm phương tiện vào một số tuyến đường để phục vụ sự kiện bắn pháo hoa. Xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ và phương tiện của người dân sinh sống trên các tuyến đường bị hạn chế được xem xét cho lưu thông theo hướng dẫn.

CSGT cũng tăng cường tuần tra, không để phương tiện dừng, đỗ gây cản trở giao thông; xử lý tình trạng thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô, rú ga, phòng ngừa đua xe và ùn tắc.

Lực lượng chức năng đồng thời bảo vệ khu vực dàn pháo, bãi đỗ xe đại biểu, phòng ngừa cháy nổ, trộm cắp và các sự cố mất an toàn.

Theo kế hoạch, các tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ từ 15h ngày 2/9, các tổ đứng chốt triển khai từ 16h30, duy trì đến khi có lệnh kết thúc.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #pháo hoa #giao thông #Công viên Tô Quyền #Quốc khánh #đường cấm

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