Người dân TPHCM hào hứng với giao thông xanh

TPO - Từ chỗ còn dè dặt, e ngại, ngày càng có nhiều người dân TPHCM chủ động lựa chọn phương tiện chạy điện, phương tiện công cộng thay cho xe xăng. Giao thông xanh đang dần bước ra khỏi những đề án, trở thành lựa chọn trong cuộc sống thường ngày.

Đi làm, dạo phố...bằng xe điện

Những năm gần đây, giao thông TPHCM chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét khi các phương tiện chạy điện ngày càng xuất hiện phổ biến trên đường phố, từ xe máy, ô tô con đến xe buýt, taxi và xe công nghệ. Phương tiện sử dụng điện đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị.

Cuối tuần, chị Đức Hiền (ngụ phường An Lạc) cùng con gái 8 tuổi quyết định “đổi gió” khám phá TPHCM theo cách hoàn toàn mới: kết hợp tàu điện Metro và xe buýt. Hành trình đưa hai mẹ con từ nhà đến Thủ Đức bằng Metro, vui chơi thỏa thích tại Suối Tiên, rồi thong dong dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trước khi bắt chuyến xe buýt miễn phí trở về. “Lựa chọn này vừa tiết kiệm, nhanh chóng lại vô cùng an toàn” - chị Hiền hào hứng chia sẻ.

Xe buýt TPHCM miễn phí ở hầu hết các tuyến (ảnh: TT Quản lý giao thông công cộng TPHCM)

Có nhu cầu đổi xe máy, chị Nguyễn Thị Hương Liên (35 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) quyết định chọn ngay xe điện. Theo chị Liên, sử dụng xe điện vừa giúp tiết kiệm chi phí so với xe xăng vừa góp phần bảo vệ môi trường.

“TPHCM có chủ trương từng bước hạn chế xe xăng, chuyển sang xe điện tại khu vực trung tâm thành phố nên mình muốn ủng hộ”, chị Liên nói.

Tuy nhiên, theo chị Liên, để người dân mạnh dạn chuyển đổi phương tiện nhiều hơn, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thiết thực, nhất là đối với người mua xe máy điện lần đầu hoặc người muốn đổi từ xe xăng sang xe điện.

Người dân TPHCM làm thẻ đi xe buýt miễn phí (ảnh: TT Quản lý giao thông công cộng TPHCM)

Không chỉ chuyển sang xe điện, một bộ phận người dân cũng đang thay đổi thói quen đi lại, ưu tiên phương tiện công cộng. Chị Mỹ Trang (ngụ phường Thủ Đức) cho biết, khi đi làm hoặc đi chơi, chị thường lựa chọn metro hoặc xe buýt. “Nếu muốn nhanh chóng thì có thể chọn metro, còn muốn ngắm phố phường thì chọn xe buýt", chị Trang chia sẻ.

Với anh Nguyễn Văn Hoài (27 tuổi, nhân viên văn phòng), ngay cả khi đặt xe công nghệ để di chuyển hoặc giao đồ, anh cũng ưu tiên lựa chọn xe điện. Theo anh Hoài, đây là cách để góp phần bảo vệ môi trường.

Những lựa chọn tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày đang cho thấy, giao thông xanh không còn là câu chuyện xa lạ với người dân TPHCM.

Không chỉ là chuyển đổi

Sau hơn một tháng chính thức triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên toàn bộ 134 tuyến xe buýt, nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng xe cá nhân, chuyển sang vận tải công cộng, đến nay, TPHCM đã có hơn 12 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ.

Xe điện được nhiều người lựa chọn

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), TPHCM đã đưa vào khai thác 88 tuyến xe buýt điện, cùng với 21 tuyến xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên. Hiện có 109/179 tuyến xe buýt của TPHCM sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Tính đến hết quý 2/2026, TPHCM có khoảng 1.649 xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng xanh thân thiện môi trường, chiếm 67,8% toàn hệ thống.

Trong khi đó, xe taxi điện có 17.375/19.061 phương tiện, đạt trên 91%. Số lượng xe máy điện vận chuyển hành khách đạt là 25.021/88.742 xe, chiếm 29%. Ngoài ra, TPHCM cũng đã triển khai khoảng 500 xe đạp điện công cộng.

Muốn sử dụng xe đạp điện công cộng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân chỉ cần tải app và thanh toán không tiền mặt

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, chuyển đổi giao thông xanh không đơn thuần là thay xe xăng bằng xe điện. Đây là quá trình chuyển đổi cả hệ thống, từ phương tiện, nguồn năng lượng, hạ tầng sạc đến phương thức tổ chức giao thông và thói quen đi lại của người dân. Trong đó, phương tiện sử dụng năng lượng sạch là một mắt xích quan trọng.

TPHCM xác định phát triển giao thông xanh là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững và Net Zero vào năm 2050.

Theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải, đến năm 2030, TPHCM phấn đấu có 50% xe buýt sử dụng điện hoặc năng lượng sạch. Đến năm 2050, 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy thi công tham gia giao thông sẽ chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Cùng với việc sử dụng phương tiện xanh ngày càng phổ biến, hành vi của người tiêu dùng cũng đang thay đổi. Người dân chủ động chuyển sang sử dụng xe điện nhiều hơn. Việc thay thế phương tiện cũ bằng xe buýt điện góp phần giảm phát thải, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, văn minh.