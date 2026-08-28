Đồng Nai sẽ giải tỏa trắng hàng trăm bè cá trên sông

TPO - Làng bè cá trên sông Cái, sông Đồng Nai tại trung tâm thành phố Đồng Nai đang tiến hành các bước giải tỏa sau nhiều năm tồn tại.

Ngày 27/8, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai, cho biết, hiện đia phương này đang chờ HĐND TP. Đồng Nai thông qua đề án di dời, giải tỏa làng bè cá trên sông Cái.

Hàng trăm bè cá tồn tại hai bên bờ sông Cái tại trung tâm Đồng Nai nhiều năm qua

"Hiện tại phường đang triển khai công tác tuyên truyền kết thúc việc nuôi tiếp, tiến tới giải tỏa. Riêng chính sách thì phải chờ HĐND TP.Đồng Nai thông qua, từ đó phường mới có căn cứ tiến hành rà soát, chi trả, di dời, giải tỏa" - ông Tân cho hay.

Trước đó, trong hai ngày 20 và 21/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Đồng Nai phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động giải tỏa lồng bè trên sông Đồng Nai với sự tham dự của các cơ quan, ban, ngành cùng khoảng 300 hộ dân trên địa bàn hai phường.

Cuộc sống người dân vùng Biên Hòa cũ gắn liền với các bè cá

Phần lớn các hộ dân nắm rõ chủ trương và bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch của thành phố. Tuy nhiên, người dân đề nghị chính quyền có chính sách hỗ trợ phù hợp để ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Đại diện bè cá Vương Thị Hiền (chủ 18 lồng cá trên sông Cái) cho biết, gia đình đã sống trên sông và làm nghề nuôi cá hơn 20 năm. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình.

“Tôi đồng thuận với chủ trương giải tỏa của địa phương nhưng rất mong các ban, ngành thành phố có cơ chế hỗ trợ để người dân có chút vốn lên bờ, ổn định cuộc sống”, đại diện bè cá Vương Thị Hiền nói.

Đại diện bè cá Vương Thị Hiền mong muốn địa phương có cơ chế hỗ trợ phần vốn trong việc giải tỏa, lồng bè

Ô nhiễm

Theo rà soát của cơ quan chức năng, trên đoạn sông Đồng Nai thuộc phường Long Hưng hiện có 87 hộ nuôi cá lồng bè. Trong khi đó, tại sông Cái, thuộc phường Trấn Biên, có 195 hộ với 468 bè và 1.422 lồng nuôi cá.

Hàng trăm bè nuôi cá hình thành tự phát trong nhiều năm qua trên sông Cái và sông Đồng Nai được cho là gây nhiều hệ lụy về môi trường, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng giao thông đường thủy và cảnh quan đô thị.

Theo phản ánh của người dân, các lồng bè không chỉ phục vụ nuôi cá mà còn là nơi sinh sống của hàng trăm hộ gia đình. Mật độ nuôi cao, lượng thức ăn dư thừa cùng chất thải sinh hoạt được xả trực tiếp xuống sông khiến chất lượng nguồn nước suy giảm.

Không chỉ là nơi mưu sinh, những lồng bè nuôi cá còn là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình từ nhiều năm qua

Kết quả quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy khu vực nuôi cá lồng thường xuyên có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh.

Cơ quan chức năng xác định hoạt động nuôi, kinh doanh thủy sản bằng lồng bè trên sông Cái và sông Đồng Nai phần lớn mang tính tự phát, chưa bảo đảm các quy định pháp luật. Do đó, việc tháo dỡ, di dời lồng bè được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phục vụ định hướng phát triển đô thị bền vững.

Liên quan kế hoạch giải tỏa trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương thành lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động nuôi cá lồng bè gây ô nhiễm môi trường.

Hàng ngày hàng chục tấn cám được đổ xuống các bè cá trải dài hai bên bờ sông Cái

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, phương án tổ chức giải tỏa lồng bè và di dời các hộ đang sinh sống trên bè. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực tập kết tài sản, bảo vệ tài sản của người dân trong quá trình thực hiện.