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Cảnh báo loạt điểm nghẽn giao thông tại TPHCM dịp Quốc khánh 2/9

Anh Nhàn

TPO - Dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, nhu cầu đi lại tại TPHCM được dự báo tăng cao. Nhiều cửa ngõ, nút giao, tuyến đường kết nối cao tốc, bến phà và khu vui chơi nằm trong diện có nguy cơ ùn tắc.

Chiều 27/8, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết thành phố đã xây dựng phương án phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian từ ngày 29/8 đến hết 2/9.

Theo dự báo, vận tải hành khách công cộng trong những ngày nghỉ lễ có thể đạt khoảng 280.000 lượt khách/ngày, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ thống 156 tuyến xe buýt dự kiến khai thác khoảng 19.245 chuyến/ngày, tăng 8%. Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến phục vụ khoảng 80.995 lượt khách/ngày, tăng 5%.

Trong 5 ngày cao điểm, Metro số 1 sẽ khai thác 264 lượt tàu mỗi ngày, hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày 2/9, hành khách sử dụng tuyến metro này được miễn phí vé.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe liên tỉnh cũng được tăng cường. Nhóm tuyến kết nối bến xe liên tỉnh được bổ sung 447 chuyến, trong khi 5 tuyến khác tăng thêm 280 chuyến.

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Nhiều tuyến đường được dự báo sẽ kẹt xe trong những ngày nghỉ lễ 2/9. Ảnh minh hoạ: Hữu Huy

Tại các bến xe khách liên tỉnh, lượng khách dự kiến đạt khoảng 84.729 lượt/ngày, tăng 5%, với khoảng 4.884 lượt xe/ngày. Sân bay Tân Sơn Nhất được dự báo là một trong những khu vực chịu áp lực lớn. Trong thời gian cao điểm, sân bay có thể phục vụ khoảng 130.000 hành khách/ngày, tương ứng khoảng 800 chuyến bay mỗi ngày.

Không chỉ đường bộ và hàng không, các tuyến vận tải đường thủy cũng được dự báo đông khách. Phà Cát Lái có thể phục vụ khoảng 47.000 lượt khách/ngày, phà Bình Khánh khoảng 38.000 lượt. Lượng khách trên tuyến buýt đường thủy số 1 dự kiến tăng 32%, trong khi tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu tăng khoảng 30%. Tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo được dự báo tăng mạnh lượng khách, khoảng 1.000 lượt/ngày.

Trước áp lực giao thông được dự báo tăng cao, Sở Xây dựng TPHCM xác định nhiều khu vực cần tập trung theo dõi và điều tiết trong những ngày nghỉ lễ.

Các điểm có nguy cơ ùn tắc gồm nút giao An Phú, Tân Vạn; các tuyến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, Võ Trần Chí; quốc lộ 13 và quốc lộ 51.

Ngoài ra, các tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.747, khu vực phà Bình Khánh, phà Cát Lái cùng các điểm vui chơi, du lịch cũng được đưa vào diện theo dõi.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng sẽ chủ động điều tiết taxi, xe hợp đồng điện tử và phương tiện công cộng, đồng thời sẵn sàng bổ sung phương tiện khi lượng hành khách tăng đột biến. Tình trạng "cò mồi", "xe dù" chèo kéo hành khách cũng được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Đối với các công trình đang thi công trên đường, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công theo quy định, hoàn trả mặt bằng và bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian cao điểm.

Anh Nhàn
#Giao thông TPHCM #Ùn tắc giao thông #Quốc khánh 2/9 #Vận tải hành khách #Điểm nguy cơ ùn tắc

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