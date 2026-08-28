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Cấp bách kéo dài tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên đến sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài khoảng 43,5 km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h.

Ngày 27/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 255/NQ-CP về việc xây dựng công trình cấp bách đối với Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Theo đó, UBND TP.Đồng Nai triển khai xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Xây dựng 2025.

UBND TP. Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đúng quy định về xây dựng, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định liên quan, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm.

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Dự kiến cuối năm 2026, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và các chủ thể liên quan; không để xảy ra sai phạm, bất cập, khiếu kiện, phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện tốt các mặt công tác về an ninh, trật tự.

UBND TP.Đồng Nai cũng được giao rà soát, kiểm tra, đánh giá công khai, minh bạch, khách quan trong lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả cho dự án; bảo đảm tối đa lợi ích nhà nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, phòng ngừa sai phạm, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đồng Nai thông tin, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đến nay đã kiểm đếm đạt 31%.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng chiều dài khoảng 43,5 km, tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h, gồm: đoạn từ ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai (ga SC), dài khoảng 7,1 km; đoạn từ Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai (ga SC) đến sân bay Long Thành, dài khoảng 36,4 km. Dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch cho tương lai tại các điểm đầu mối giao thông, khu vực phát triển TOD.

Văn Quân
#Metro #Kéo dài Metro Bến Thành - Long Thành #Đồng Nai #Sân bay Long Thành #TPHCM

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