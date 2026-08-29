Lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Iran gặp nhau tại Kyrgyzstan

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ đến Kyrgyzstan vào ngày 31/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hội nghị này cũng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Iran và Ấn Độ.

Từ trái qua phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Tass)

Khoảng hơn 10 nguyên thủ quốc gia sẽ tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan để kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Tổ chức này quy tụ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, bốn quốc gia Trung Á và Belarus - một đồng minh của Mátxcơva.

Ngoài 10 thành viên chính thức, hiện SCO còn có 15 "đối tác đối thoại", trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út và Qatar. SCO cũng có hai quốc gia quan sát viên là Afghanistan và Mông Cổ.

Tuyên bố thành lập SCO khẳng định nhóm này "không phải là một liên minh chống lại các quốc gia khác".

Hội nghị ngày 31/8 diễn ra khi xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài đến 4 năm rưỡi, trong khi cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran đã bước sang tháng thứ 6. Đại diện của Iran tại hội nghị là Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Pezeshkian cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif dự kiến ​​sẽ tham gia phiên họp toàn thể do Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov chủ trì.

Nga và Trung Quốc trước đây từng tận dụng các hội nghị thượng đỉnh SCO để thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới đa cực và thể hiện sự đoàn kết trước phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin cũng dự kiến ​​sẽ có các cuộc hội đàm song phương riêng biệt với Tổng thống Iran Pezeshkian và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng các nhà lãnh đạo khác.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Pezeshkian diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm hiếm hoi tới Mátxcơva của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Truyền thông Mỹ đồn đoán, rằng ông Ratcliffe có thể đã thảo luận về vấn đề Ukraine và Iran với các đối tác Nga.

Hội nghị thượng đỉnh tại Bishkek diễn ra trong bối cảnh một số thành viên SCO đang vướng vào các cuộc xung đột quân sự - như xung đột tại Ukraine và Iran - hoặc các cuộc chiến thương mại, điển hình là việc Mỹ áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong tháng này, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên những đối tác thương mại của Iran trong các lĩnh vực vàng, công nghệ, tài sản kỹ thuật số, hàng không và vận tải biển…

Washington cũng đe dọa sẽ trừng phạt cả các đồng minh của Iran. Tuy nhiên, Trung Quốc - một nhà nhập khẩu lớn dầu mỏ của Iran - đã đáp trả bằng tuyên bố sẽ "kiên quyết bảo vệ" lợi ích của mình.