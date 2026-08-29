Hàng hóa rầm rộ khuyến mãi dịp lễ 2/9

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tạo thêm nhịp mua sắm tại TPHCM. Các hệ thống phân phối đồng loạt tăng nguồn hàng, tung chương trình giảm giá, tặng quà để thu hút người tiêu dùng.

Hàng thiết yếu tung khuyến mãi

Ngày 29/8, tại SATRA Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TPHCM) nhộn nhịp ngày đầu nghỉ lễ dịp 2/9, lượng khách tăng rõ tại các quầy thịt, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, đồ uống và hàng tiêu dùng gia đình. Hàng hóa được bổ sung liên tục lên quầy kệ, nhiều nhóm sản phẩm áp dụng giá ưu đãi, mua nhiều giảm thêm hoặc khuyến mãi theo chương trình. Không chỉ giảm giá sản phẩm, SATRA còn tặng voucher 50.000 đồng cho hóa đơn từ 599.000 đồng, áp dụng đến ngày 2/9.

Nhiều hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống khuyến mãi dịp lễ

Đang chọn thực phẩm cho gia đình, chị Thủy Tiên (ngụ phường An Lạc) cho biết, hàng hóa ngày lễ rất phong phú, nhiều khuyến mãi nên dễ cân đối chi tiêu.

“Giá vẫn là yếu tố tôi quan tâm, nhưng thực phẩm dùng cho gia đình thì chất lượng và nguồn gốc phải bảo đảm. Có giá tốt, tôi thường mua thêm để dùng trong dịp nghỉ lễ”, chị Tiên nói.

Theo đại diện SATRA, để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm dịp lễ 2/9, hệ thống đã làm việc sớm với nhà cung cấp, dự báo nhu cầu theo từng nhóm hàng và điều tiết lượng hàng tại từng điểm bán.

Không chỉ hút khách bằng giá, mà chất lượng sản phẩm là điều giữ chân khách hàng

“Trước những biến động của tình hình kinh tế - xã hội, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các sản phẩm thiết thực và có mức giá phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình. Để đáp ứng những nhu cầu này, SATRA chuẩn bị nhiều sản phẩm và hoạt động dành riêng cho dịp Quốc khánh”, đại diện SATRA nói.

Đang chọn mua hàng tại Co.op mart Lý Thường Kiệt, chị Hương Xuân (ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho biết, gia đình dự kiến ở lại thành phố trong dịp lễ nên mua thêm thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá và những món ăn đổi vị. “Kỳ nghỉ dài nên tôi mua thực phẩm nhiều hơn ngày thường. Hàng Việt hiện khá đa dạng, nhiều đặc sản vùng miền mà không cần phải đi đâu xa”, chị Ly nói.

Siêu thị trang trí rợp sắc đỏ mừng lễ Quốc khánh 2/9

Ở nhóm khách chuẩn bị đi du lịch, nhu cầu lại tập trung vào các sản phẩm gọn, tiện dụng. Chị Hoài An (phường Phú Nhuận) nói rằng, trước chuyến đi cùng gia đình, chị thường mua thêm nước uống, thực phẩm tiện lợi, đồ dùng cá nhân. “Tôi ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dễ sử dụng và mức giá hợp lý”, chị An chia sẻ.

Chủ động ổn định giá

Kỳ nghỉ 2/9 được kỳ vọng tạo thêm một nhịp mua sắm mới tại TPHCM khi nhu cầu thực phẩm, đồ uống, hàng chế biến và sản phẩm phục vụ gia đình, du lịch cùng tăng. Đón sức mua dịp Quốc khánh, các hệ thống phân phối tăng hàng Việt lên quầy kệ, kết hợp khuyến mãi để mở rộng đầu ra cho sản phẩm trong nước.

Các siêu thị mở thêm quầy thanh toán, tránh tình trạng khách xếp hàng chờ lâu

Saigon Co.op tiếp tục tăng nhiệt chương trình khuyến mãi “30 năm Tự hào siêu thị Việt” phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9. Khách mua sắm tại hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op và các kênh mua sắm trực tuyến được hưởng nhiều ưu đãi từ giảm giá, hoàn tiền, cộng điểm thưởng đến quà tặng. Các nhóm hàng được tập trung gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ, rau củ quả, trái cây, nước giải khát và các sản phẩm thiết yếu cho kỳ nghỉ lễ

Việc đưa hàng Việt vào trọng tâm đợt kích cầu cho thấy, sản phẩm trong nước ngày càng tham gia trực tiếp vào những mùa mua sắm lớn, thay vì chỉ xuất hiện trong các chương trình vận động dùng hàng Việt. Điều này cũng đặt doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh thực chất hơn về giá, chất lượng, mẫu mã và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu người tiêu dùng.

Cao điểm mua sắm dịp Quốc khánh 2/9 vì vậy không chỉ là cơ hội tăng sức mua mà còn tạo thêm đầu ra cho hàng Việt ngay trên thị trường nội địa. Sau kỳ nghỉ lễ, từ ngày 3/9 đến 9/9, chương trình tiếp tục chuyển trọng tâm sang nhóm sản phẩm dinh dưỡng Việt phục vụ mùa tựu trường.

Sắc đỏ cùng các chương trình khuyến mãi kích cầu ngập các quầy kệ

MM Mega Market Việt Nam cũng khởi động chương trình “Việt Nam trong từng lựa chọn – Made in Vietnam” từ ngày 27/8 đến 9/9, giảm giá đến 50% trên hơn 1.000 sản phẩm, tập trung vào nhóm hàng nông sản, thực phẩm tươi và đặc sản OCOP thuần Việt.

MM đã chủ động tăng nguồn hàng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái để đón đầu sức mua dự kiến tăng dịp lễ. Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, dịp lễ năm nay sức mua dự báo tăng mạnh nên hệ thống đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đồng thời phối hợp với các đối tác để giữ giá bình ổn đối với những mặt hàng thiết yếu và tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm tươi sống.

Sức mua vẫn dè dặt

Không chỉ các hệ thống bán lẻ thực phẩm, nhiều trung tâm thương mại và cửa hàng thời trang trên địa bàn TPHCM cũng đồng loạt tung chương trình khuyến mãi dịp lễ 2/9. Tuy nhiên, trái với không khí khuyến mãi sôi động, sức mua thực tế ở nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm vẫn khá trầm lắng.

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại như Vincom Đồng Khởi, Takashimaya, Aeon Mall, Gigamall, nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, nước hoa đồng loạt giảm giá. Mức giảm phổ biến từ 10-20%, một số nơi giảm sâu đến 50%. Nhiều đơn vị còn áp dụng chính sách mua càng nhiều giảm càng sâu, như mua một sản phẩm giảm 5%, mua hai giảm 10% và mua ba giảm 15%.

Nhiều quầy hàng tung khuyến mãi và kỳ vọng trong vài ngày tới, sức mua sẽ tăng hơn khi người dân đến vui chơi, ăn uống

Chị Lê Hải Yến, quản lý kinh doanh của một thương hiệu thời trang (phường Xuân Hòa) chia sẻ, đơn vị đang áp dụng chính sách giảm 30% mừng lễ 2/9 cho tất cả sản phẩm. Ngoài mức giảm trực tiếp trên hóa đơn, khách hàng mua sắm dịp lễ còn được tặng kèm cờ đỏ sao vàng.

“Cửa hàng kỳ vọng cận lễ, người dân bắt đầu nghỉ và đi mua sắm sẽ giúp bán được nhiều hàng hơn”, chị Huy nói.

Những mùa mua sắm lớn như dịp Quốc khánh 2/9 vì vậy cũng là phép thử đối với sức cạnh tranh của hàng Việt. Sản phẩm bán tốt sẽ kéo đơn hàng tăng; đơn hàng quay trở lại nhà máy tạo thêm dư địa duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Khi sức mua được kết nối trực tiếp với sản xuất, mỗi sản phẩm Việt bán nhanh hơn trên quầy kệ cũng đồng nghĩa doanh nghiệp có thêm đơn hàng và thêm dư địa mở rộng thị trường nội địa.