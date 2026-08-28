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Đi đường nào để tránh kẹt xe dịp lễ 2/9 tại TPHCM?

Nguyễn Dũng

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, lưu lượng phương tiện qua các cửa ngõ TPHCM được dự báo tăng đột biến. CSGT khuyến cáo người dân chủ động chọn thời điểm xuất phát và sử dụng các lộ trình thay thế khi xảy ra ùn tắc.

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lưu lượng phương tiện dự kiến tăng cao tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga, sân bay, khu vui chơi và trung tâm thương mại.

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CSGT phát nước miễn phí cho người dân trên đường về quê trong một dịp lễ.

Ở cửa ngõ phía Đông, khi cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây lưu thông ổn định, phương tiện có thể đi từ hầm sông Sài Gòn qua Mai Chí Thọ để lên cao tốc; hoặc từ cầu Phú Mỹ qua Võ Chí Công, Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ.

Nếu cao tốc quá tải, phương tiện có thể chuyển sang hướng cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – xa lộ Hà Nội – Đỗ Mười – cầu Đồng Nai. Một hướng khác là từ cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, đường D1, Khu Công nghệ cao rồi ra Võ Nguyên Giáp và cầu Đồng Nai.

Với hướng từ Vũng Tàu về trung tâm TPHCM, ngoài Quốc lộ 51, người dân có thể lựa chọn tuyến Quốc lộ 56 – Quốc lộ 1; cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối cao tốc Long Thành – TPHCM; hoặc đi phà Vũng Tàu – Cần Giờ, đường Rừng Sác và phà Bình Khánh.

Tại cửa ngõ phía Bắc, người dân lưu thông qua các tuyến ĐT746, ĐT741 hướng Bình Dương và Tây Nguyên được khuyến cáo chủ động chuyển sang Nguyễn Khuyến, Trịnh Hoài Đức, ĐT747B, ĐT742 hoặc các tuyến ĐH409, ĐH410 khi xảy ra ùn ứ.

Ở cửa ngõ phía Nam, phương tiện đi Tây Ninh có thể lựa chọn các trục Trần Văn Giàu – Thanh Niên – Đặng Công Bỉnh – Nguyễn Văn Bứa; hoặc Trần Văn Giàu – Vĩnh Lộc – Quách Điêu – Dương Công Khi. Các tuyến Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải, Tỉnh lộ 8, ĐT823, ĐT823B và ĐT824 cũng được đề xuất để giảm tải cho Nguyễn Văn Bứa.

Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nếu đường Trường Sơn và ga quốc nội đông phương tiện, người dân có thể đi theo hướng Bạch Đằng – Hồng Hà – Hoàng Minh Giám – Phổ Quang – Trường Sơn; hoặc Đào Duy Anh – Hồ Văn Huê – Hoàng Văn Thụ.

Khi Phạm Văn Đồng ùn tắc, phương tiện từ sân bay có thể chuyển qua Nguyễn Thái Sơn – Dương Quảng Hàm – Đặng Thùy Trâm để trở lại Phạm Văn Đồng; hoặc đi Hoàng Minh Giám – Nguyễn Kiệm – Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long – Nguyễn Xí.

Tại khu vực Bến xe Miền Tây, người dân có thể chuyển từ Kinh Dương Vương sang An Dương Vương – Võ Văn Kiệt; hoặc đi Tên Lửa – Vành đai Trong – Lê Đức Anh. Với Bến xe Miền Đông, lộ trình thay thế gồm Quốc lộ 13 – Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Nơ Trang Long – Đinh Bộ Lĩnh – Điện Biên Phủ.

CSGT khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, hạn chế sử dụng xe cá nhân khi không cần thiết và ưu tiên xe buýt, tàu điện. Người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ cần tránh dồn phương tiện vào tối 2/9.

Các trường hợp ùn tắc, tai nạn hoặc vi phạm giao thông có thể phản ánh qua số trực ban 0693 187.521, hotline 0326 08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.

Nguyễn Dũng
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