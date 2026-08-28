Xe điện Hyundai sắp có nâng cấp lớn: Sạc nhanh, pin bền hơn

TPO - Hãng xe Hàn Quốc cho biết các mẫu xe điện Hyundai trong tương lai sẽ sử dụng loại pin mới vừa tăng công suất, bền hơn vừa giảm chi phí sản xuất.

Hyundai vốn là một trong những hãng xe đi đầu trong lĩnh vực xe điện và những kinh nghiệm tích lũy được đang bắt đầu phát huy hiệu quả khi hãng phát triển thành công cell pin riêng.

Theo Hyundai, loại cell mới có công suất đầu ra cao hơn gấp đôi so với cell nickel cao từng được sử dụng trước đây, đồng thời thời gian sạc được rút ngắn 40%. Công nghệ này dự kiến lần đầu xuất hiện trên mẫu Santa Fe hoặc một mẫu xe Genesis sử dụng hệ truyền động mở rộng tầm hoạt động (EREV).

Từ năm tới, các mẫu xe điện Hyundai sẽ sử dụng cell pin NCM hàm lượng nickel trung bình mới. Công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm khoảng 30% chi phí pin nhưng vẫn duy trì hiệu năng tối ưu trong điều kiện vận hành thực tế. Đáng chú ý, các cell pin mới có mật độ năng lượng cao hơn 30% so với những cell LFP có cùng kích thước.

Bên cạnh đó, Hyundai đặt mục tiêu nâng cấp hệ thống quản lý pin trên nền tảng đám mây vào năm 2028. Theo hãng, hệ thống mới có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin trung bình khoảng 20%.

Cũng trong sự kiện hội nhà đầu tư của Hyundai gần đây, hãng xe Hàn Quốc này đề cập tới kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghệ lái xe tự động.

Theo đó, những chiếc Ioniq 5 robotaxi đầu tiên của Hyundai hợp tác với Waymo sẽ được bàn giao trong quý IV năm nay. Hyundai cho biết các mẫu xe này sẽ mở đường cho việc mở rộng dịch vụ robotaxi ra thị trường quốc tế, sớm nhất từ năm 2027.

Bên cạnh dự án với Waymo, Motional - công ty phát triển công nghệ lái xe tự động thuộc Hyundai - cũng sẽ sử dụng robotaxi Ioniq 5. Dịch vụ thương mại dự kiến bắt đầu hoạt động tại Las Vegas vào cuối năm nay, trước khi được mở rộng sang các thành phố khác trong năm 2027.

Hyundai cũng đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ lái xe tự động mang tên Atria AI và dự kiến triển khai vào cuối năm nay. Về lâu dài, công nghệ này sẽ trở thành nền tảng cho hệ thống lái xe tự động cấp độ 2+ của hãng, dự kiến xuất hiện từ năm 2028.

Atria AI sẽ từng bước được tích hợp trên các mẫu xe sản xuất hàng loạt, qua đó xây dựng dải sản phẩm với khả năng lái xe tự động từ cấp độ 2+ đến cấp độ 4. Với sản lượng hàng triệu xe mỗi năm, Hyundai có thể thu thập lượng dữ liệu rất lớn từ các phương tiện, từ đó không ngừng cải thiện khả năng tự lái cũng như hiệu suất của hệ thống AI.

Về sản phẩm, Hyundai có kế hoạch ra mắt hơn 100 mẫu xe mới vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, hãng sẽ nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu thêm 1,27 triệu xe.

Trong đó, các nhà máy tại Bắc Mỹ có thể tăng thêm 500.000 xe/năm, trong khi năng lực sản xuất tại Ấn Độ tăng 320.000 xe. Sản lượng tại Hàn Quốc được nâng thêm 200.000 xe, còn các cơ sở lắp ráp CKD tăng công suất thêm 250.000 xe.