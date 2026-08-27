Ford tiếp tục ‘bắt tay’ hãng xe Trung Quốc làm SUV mới

TPO - Những thông tin mới liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa Ford và Geely cho thấy hãng xe Mỹ sẽ phát triển một mẫu SUV mới dựa trên nền tảng từ đối tác Trung Quốc.

Theo Auto News, chủ tịch Tập đoàn ô tô Geely, ông An Conghui, đã xác nhận thông qua thỏa thuận hợp tác với Ford trong một cuộc họp gần đây.

Thỏa thuận được hai bên ký kết sau thời gian dài đàm phán, chính thức đạt được vào tháng 7. Theo đó, Geely sẽ bắt đầu sản xuất xe trên một dây chuyền tại nhà máy Ford ở Valencia, Tây Ban Nha.

Cơ sở này đã hoạt động dưới 25% công suất thiết kế trong nhiều năm. Mẫu xe điện EX2 được dự kiến là sản phẩm đầu tiên của Geely lắp ráp tại đây, trước khi các mẫu xe khác lần lượt được đưa vào sản xuất.

Ở chiều ngược lại, hãng xe Mỹ sẽ sử dụng nền tảng GEA của Geely để phát triển một mẫu xe mới. Hiện chưa có nhiều thông tin về mẫu Ford sử dụng nền tảng của hãng xe Trung Quốc.

Tuy nhiên, Ford cho biết đây sẽ là một mẫu SUV cỡ nhỏ, được cung cấp đa dạng hệ truyền động gồm cả hybrid và thuần điện. Đây đều là những cấu hình mà nền tảng GEA có thể hỗ trợ.

Ford đồng thời tiết lộ mẫu xe mới sẽ sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ xe đua rally, nhằm tạo sự khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm của Geely như EX5 hay Starray dù sử dụng chung nền tảng và nhiều thành phần kỹ thuật.

Mẫu xe mới sẽ được sản xuất song song với một mẫu SUV mang thương hiệu Bronco của Ford - dự kiến ra mắt vào năm 2028 nhưng sẽ sử dụng một nền tảng khác.

Khi thỏa thuận Ford - Geely được công bố lần đầu, Geely cho biết hãng sẽ sản xuất hai mẫu xe năng lượng mới tại nhà máy ở Tây Ban Nha, với mẫu đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào năm 2028.

Geely cũng cho biết liên doanh giữa hai bên dự kiến sản xuất ba mẫu xe Ford sử dụng hệ truyền động đa năng lượng, nhưng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Phó chủ tịch Tập đoàn ô tô Geely, Alex Nan đánh giá thỏa thuận hợp tác với Ford là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Theo ông, sự hợp tác này mang lại lợi ích cho cả đôi bên, đồng thời đánh dấu một cột mốc trong quá trình phát triển quốc tế của Geely và góp phần củng cố sự hiện diện của hãng tại thị trường châu Âu.

Về phần Ford, trước đó hãng này cũng từng hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc JMC để sản xuất các mẫu xe chia sẻ nền tảng cơ khí. Hai cái tên nổi bật nhất của liên doanh này có thể kể đến là mẫu Territory/Equator Sport và Bronco EV.