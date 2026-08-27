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Xe

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Mẫu xe giảm giá mạnh xuống ngang Kia Morning

Lê Tuấn

TPO - Dòng MG ZS đang được giảm giá mạnh tại đại lý, đưa giá thực tế xuống ngưỡng dưới 400 triệu đồng. Động thái được cho là nhằm "xả hàng, dọn kho" chuẩn bị đón phiên bản đời mới.

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, MG ZS hiện đang được giảm giá mạnh với bản thấp ZS STD có giá thực tế từ 395 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao ZS LUX được chào bán từ 475 triệu đồng.

Mức giá này thấp hơn lần lượt 123 triệu đồng và 113 triệu đồng so với giá niêm yết 518 triệu và 588 triệu đồng. Một số đại lý khác còn rao bán MG ZS bản STD với giá chỉ 378 triệu đồng, áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

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MG ZS đang được giảm giá mạnh tại đại lý. Ảnh: Đại lý MG

Sau ưu đãi, MG ZS hiện chỉ ngang giá với một số mẫu xe đô thị cỡ A như Kia Morning (439-469 triệu đồng) hay Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng), dù được định vị ở phân khúc SUV cỡ B.

Các mẫu xe ở phân khúc này thường có giá trong khoảng 500-600 triệu đồng, ít có trường hợp được chào bán với giá dưới 400 triệu đồng như MG ZS. Khi so với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc, khoảng cách giá càng rõ rệt.

Đơn cử như Mitsubishi Xforce hiện có giá khởi điểm 545 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi trong tháng 8. Trong khi đó, Kia Seltos và Hyundai Creta có giá khởi điểm lần lượt 549 triệu đồng và 599 triệu đồng.

Động thái giảm giá sâu của MG ZS tại đại lý được cho là nhằm dọn kho để chuẩn bị đón thế hệ mới. Theo một số đại lý, MG ZS thế hệ mới có thể được giới thiệu tại Việt Nam ngay trong tháng tới, với giá dự kiến từ dưới 600 triệu đồng.

Trước đó, mẫu MG ZS thế hệ mới từng được bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải tại Hà Nội. Mới đây nhất, hãng xe Trung Quốc này cũng tung những hình ảnh đầu tiên hé lộ về MG ZS mới sắp ra mắt Việt Nam.

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So với đời cũ, mẫu ZS thế hệ mới sẽ có thay đổi đáng kể về thiết kế, đồng thời bổ sung tùy chọn động cơ hybrid và công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Cấu hình hybrid dự kiến xuất hiện trên bản cao, trong khi bản tiêu chuẩn dùng động cơ 1.5L.

Ở phiên bản đời cũ, máy xăng 1.5L của MG ZS cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm. Động cơ kết hợp hộp số CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo gồm kiểu MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau.

Lê Tuấn
#MG ZS #xe giảm giá #SUV #kia morning #hyundai i10 #xe trung quốc

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