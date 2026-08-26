Babyro - thương hiệu tiên phong có chứng nhận hợp quy QCVN 123:2024/BGTVT

Babyro ghi dấu cột mốc trở thành thương hiệu đầu tiên có chứng nhận hợp quy QCVN 123:2024/BGTVT, tiếp tục củng cố uy tín bằng tiêu chuẩn Đức, hệ thống chứng nhận và mạng lưới đối tác lớn.

Trong bối cảnh thị trường thiết bị an toàn cho trẻ em ngày càng đa dạng, Babyro vừa tạo nên một bước ngoặt quan trọng. Thương hiệu chính thức ghi dấu ấn là đơn vị đầu tiên đạt chứng nhận hợp quy QCVN 123:2024/BGTVT. Đây là lời cam kết mạnh mẽ về an toàn dựa trên nền tảng kỹ thuật Đức và hệ thống đối tác chiến lược hàng đầu.

"Hợp quy" – Lời giải cho bài toán an toàn của cha mẹ Việt

Trong một ngành hàng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của trẻ nhỏ, Babyro lựa chọn xây dựng niềm tin bằng những yếu tố có thể kiểm chứng thay vì chỉ dựa trên thông điệp quảng cáo.

Việc đạt được chứng nhận hợp quy QCVN 123:2024/BGTVT đối với thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô là minh chứng cho sự chủ động của thương hiệu trong việc tuân thủ các quy định khắt khe nhất tại Việt Nam.

Cột mốc này giúp Babyro chuyển mình từ một thương hiệu sở hữu các tiêu chuẩn quốc tế sang việc hoàn thiện hệ thống pháp lý chuẩn chỉnh tại thị trường nội địa. Đối với phụ huynh, chứng nhận này chính là "tấm thẻ bảo hành" niềm tin, giúp họ dễ dàng nhận diện sản phẩm an toàn giữa một thị trường đầy rẫy các lựa chọn trôi nổi.

Từ nền tảng kỹ thuật Đức đến chứng nhận tại Việt Nam

Nền tảng của Babyro bắt nguồn từ triết lý kỹ thuật của Đức – quốc gia hàng đầu về an toàn xe hơi. Với định vị “Engineered in Germany”, các dòng sản phẩm của Babyro đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn của châu Âu.

Việc song hành giữa tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam (QCVN 123:2024/BGTVT với mã hồ sơ VIC/26.HQ/14.02.0314) cho thấy Babyro không chỉ mang công nghệ thế giới về Việt Nam mà còn đảm bảo chất lượng để mọi trẻ em Việt đều được bảo vệ trong khung chuẩn cao nhất.

Không chỉ được người tiêu dùng lựa chọn

Uy tín của Babyro còn được khẳng định qua mạng lưới đối tác "khổng lồ". Sản phẩm của hãng hiện đã có mặt tại hệ thống AEON MALL, các chuỗi mẹ và bé danh tiếng như Soc&Brothers, Bibo Mart.

Đặc biệt, trong ngành ô tô, Babyro ghi dấu ấn bằng các hoạt động hợp tác và đào tạo chuyên sâu tại Toyota Cần Thơ, Toyota An Giang, cùng sự hiện diện tại các showroom lớn của Ford, Hyundai...

Việc được những hệ thống lớn lựa chọn giúp khách hàng có thêm lợi ích thực tế: dễ tiếp cận sản phẩm chính hãng, có địa điểm trải nghiệm và có hệ thống đứng phía sau hỗ trợ.

Thêm một dấu ấn từ Cục CSGT

Theo thông tin được Babyro công bố, thương hiệu cũng ghi nhận dấu ấn khi được Cục Cảnh sát giao thông khuyên dùng. Thông tin này hiện được Babyro sử dụng như một trong những dấu mốc nổi bật của thương hiệu.

Khi đặt cùng chứng nhận hợp quy, nền tảng kỹ thuật Đức và hệ thống đối tác, Babyro đang tạo ra nhiều lớp bảo chứng thay vì chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất.

Đầu tiên để tạo thêm một lý do lựa chọn

Với Babyro, chứng nhận hợp quy không chỉ là thêm một giấy chứng nhận vào hồ sơ doanh nghiệp.

Nó bổ sung thêm một căn cứ để khách hàng trả lời câu hỏi quan trọng nhất khi lựa chọn ghế cho con: “Vì sao tôi có thể tin thương hiệu này?”

Từ công nghệ Đức, sự ghi nhận từ Cục CSGT, mạng lưới đối tác lớn đến hệ thống chứng nhận được hoàn thiện tại Việt Nam, tất cả đang hội tụ vào một thông điệp rõ ràng:

Babyro – thương hiệu đầu tiên có chứng nhận hợp quy QCVN 123:2024/BGTVT.

Thông tin tham khảo: Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu thêm về các dòng ghế ô tô trẻ em Babyro, thông tin chứng nhận hợp quy hoặc tem hợp quy tương ứng với từng sản phẩm có thể truy cập website chính thức Babyro.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Babyro để được cung cấp thông tin chi tiết.