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Video giao thông

Clip: Tài xế xe máy tông đuôi ô tô Mercedes rồi vít ga bỏ đi

TPO - Ô tô Mercedes dừng để tránh một xe máy len lỏi đi trước, trong khi người đi xe máy phía sau do bám quá sát đã không kịp xử lý tình huống dẫn tới va chạm đuôi ô tô. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.

Lê Tuấn

Cú tông khiến phần đuôi xe Mercedes màu trắng bị hư hỏng. Trong khi tài xế ô tô đánh lái vào sát lề để tránh cản trở dòng xe phía sau và chờ giải quyết sự việc thì người đi xe máy lại nhanh chóng vít ga rời khỏi hiện trường.

#xe máy #ô tô Mercedes #va chạm #tai nạn #video giao thông

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