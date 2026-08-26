Clip: Tài xế xe máy tông đuôi ô tô Mercedes rồi vít ga bỏ đi

TPO - Ô tô Mercedes dừng để tránh một xe máy len lỏi đi trước, trong khi người đi xe máy phía sau do bám quá sát đã không kịp xử lý tình huống dẫn tới va chạm đuôi ô tô. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội.