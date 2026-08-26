Thị trường xe cũ 'nhảy múa' vì cuộc đua giảm giá xe mới

Giá bán xe cũ trên thị trường thứ cấp đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ giá bán cạnh tranh và các chương trình ưu đãi ở thị trường ôtô mới.

Tháng Ngâu thường là thấp điểm của thị trường ôtô cả cũ lẫn mới, chủ yếu do tâm lý khách Việt có phần "ngại" mua sắm các mặt hàng có giá trị lớn. Mặt khác, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn có thể lên đến cả trăm triệu đồng từ các hãng xe nhắm mục tiêu kích cầu.

Các chương trình ưu đãi trên thị trường xe mới, dù ít dù nhiều, đang tạo ra những biến động trên thị trường mua bán ôtô đã qua sử dụng.

Giá xe cũ điều chỉnh liên tục

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đức Phúc - đại diện cơ sở Thiên Mộc Auto chuyên kinh doanh ôtô đã qua sử dụng tại TP Hà Nội - cho biết thị trường xe cũ đang có những biến động mạnh về giá trong giai đoạn gần đây.

"Thông thường các năm trước, giá bán của ôtô cũ được điều chỉnh với chu kỳ khoảng 3 tháng. Tuy nhiên trong năm nay, có nhiều thời điểm giá một dòng xe có thể cần được điều chỉnh giảm đến 3 lần chỉ trong một tháng", anh Đức Phúc chia sẻ.

Lý giải cho hiện tượng nói trên, anh Đức Phúc cho biết động thái này từ các đơn vị kinh doanh nhằm nhanh chóng "đẩy" xe đi, bởi sức ép khá lớn từ thị trường ôtô mới.

Trường hợp của Toyota Corolla Cross bản V đời 2025 được mang ra làm ví dụ. Anh Đức Phúc cho biết hồi đầu năm, mẫu SUV cỡ B+ này được rao với giá 835 triệu đồng nhưng nay giá chào bán chỉ còn 760 triệu đồng.

Xe mới khuyến mại nhiều vô tình tạo áp lực cho thị trường mua bán ôtô đã qua sử dụng. Ảnh minh họa: TMV.

Tương tự, Hyundai Accent ATH đời 2024 từng có giá tham khảo 475 triệu đồng hồi tháng đầu năm, nay đã giảm xuống chỉ còn 430 triệu đồng.

"Những mẫu xe từng 'nổi tiếng' về khả năng giữ giá trên thị trường mua bán ôtô đã qua sử dụng, nay cũng phải điều chỉnh nhiều lần để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng", anh Đức Phúc chia sẻ.

Cũng trong nội dung trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Đức Phúc cho biết thị trường xe cũ hiện tại đang khá trầm lắng ở cả 2 chiều mua và bán. Việc phải điều chỉnh giá bán liên tục được cho là tiềm ẩn nhiều rủi ro trong kinh doanh ôtô cũ.

"Tình hình kinh doanh xe cũ năm nay khó khăn hơn các năm trước rất nhiều", anh Đức Phúc kết luận.

Xe mới khuyến mại cả trăm triệu đồng

Lúc này, thị trường xe Việt đang bước vào tháng Ngâu, giai đoạn thường được xem là thấp điểm khi nhu cầu khách hàng có xu hướng giảm, doanh số vì vậy cũng không được cao như các kỳ báo cáo liền kề.

Tuy nhiên nếu khách hàng bỏ qua các yếu tố tâm lý, lựa chọn ôtô trong giai đoạn tháng Ngâu mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế. Nhu cầu thấp được xem là nguyên nhân các hãng mạnh tay khuyến mại, đưa giá trị ưu đãi tối đa cho các xe có thể đạt đến vài trăm triệu đồng.

Chẳng hạn, số ít xe Subaru Forester nhập Thái còn lại đang được hãng triển khai khuyến mại đến 360 triệu đồng, bao gồm ưu đãi tiền mặt cùng quà tặng phụ kiện chính hãng.

Những chiếc Forester nhập Thái cuối cùng đang được khuyến mại hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Các xe Suzuki Jimny đời 2024 cũng được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo dưỡng 6,5 năm, tổng giá trị quy đổi 120 triệu đồng.

Nhóm ôtô thương hiệu MG cũng được ưu đãi mạnh tay trong tháng 8, nhiều khả năng nghiêng về mục tiêu "dọn kho" chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Mức ưu đãi cao nhất 110 triệu đồng áp dụng cho MG G50 bản 1.5T AT Lux, trong khi MG5 bản 1.5 STD nhận tổng giá trị khuyến mại quy đổi 57 triệu đồng.

Hyundai triển khai ưu đãi gồm giảm giá tiền mặt, quyền lợi thẻ hội viên hạng Bạch kim cho nhiều sản phẩm ôtô du lịch tại Việt Nam. Hyundai Grand i10 có giá trị khuyến mại quy đổi 50 triệu đồng, còn Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi cao nhất đến 220 triệu đồng.

Toyota Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng gói bảo hiểm vật chất cho các mẫu xe phổ biến như Toyota Vios, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio và Toyota Yaris Cross. Mức ưu đãi cao nhất 75 triệu đồng dành cho phiên bản CVT Top của Toyota Veloz Cross, trong khi 3 phiên bản Toyota Vios được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương 46-54,5 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross là dòng xe có ưu đãi lớn nhất của Toyota tại Việt Nam trong tháng Ngâu. Ảnh: TMV.

Trong khi đó, nhiều mẫu xe Trung Quốc mới ra mắt cũng bắt đầu cạnh tranh nhau bằng giá bán. Chẳng hạn, dòng Jaecoo J5 trình làng với tổng cộng 4 phiên bản ở 3 tùy chọn hệ truyền động kèm giá niêm yết 599-749 triệu đồng, nhưng áp dụng khuyến mại đưa giá xe về khoảng 569-699 triệu đồng.

Hatchback điện Geely EX2 ra mắt với giá bán dưới 500 triệu đồng, Geely Coolray ở bản nâng cấp cũng giảm giá bán về dưới 600 triệu đồng.

BYD Dolphin từng có giá ưu đãi 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên, nhưng hiện được điều chỉnh giá về mức niêm yết 569 triệu đồng. So với lần ra mắt đầu tiên hồi năm 2024, bản thân BYD Dolphin đã giảm giá đáng kể sau khi chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang nhập khẩu Thái Lan.

Nhìn chung, giá bán ôtô trên thị trường Việt đang ngày càng dễ tiếp cận. Đặc biệt trong tháng Ngâu, hãng và đại lý cũng "mạnh tay" hơn khi triển khai khuyến mại nhằm mục tiêu kích cầu. Khi ôtô ngày càng "rẻ" trên cả thị trường xe mới lẫn xe cũ, khách hàng Việt là bên hưởng lợi nhiều nhất.