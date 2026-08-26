Đằng sau việc ngành ô tô Trung Quốc ra mắt hơn 100 mẫu xe mới mỗi tháng

TPO - Số lượng hãng xe tại Trung Quốc đang tăng nhanh, kéo theo cuộc đua ra mắt sản phẩm mới ngày càng khốc liệt.

Theo Nikkei Asia, ông He Zhiqi, Phó chủ tịch điều hành BYD, mới đây chia sẻ trên mạng xã hội rằng có tới 542 mẫu xe được giới thiệu tại Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm.

Tính trung bình, thị trường nước này đón thêm khoảng 108 mẫu xe mới mỗi tháng, tương đương 3,6 xe mỗi ngày. Song vào một số thời điểm, con số này còn cao hơn đáng kể.

Một ví dụ điển hình là ngày 16/7, được đặt biệt danh là “Thứ Năm điên rồ”. Ít nhất 8 hãng xe đồng loạt giới thiệu sản phẩm mới trong ngày này, cho thấy các nhà sản xuất đang liên tục tung thêm mẫu xe nhằm duy trì doanh số trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc liên tục tung ra các mẫu xe mới với tốc độ chóng mặt nhằm giữ sức hút trên thị trường.

Trong khi hoạt động xuất khẩu ô tô sản xuất tại Trung Quốc tăng mạnh, thị trường nội địa lại đang có dấu hiệu chững lại. Tổng doanh số ô tô tại Trung Quốc giảm 21%, trong khi doanh số xe năng lượng mới giảm 13%, một phần do các chính sách ưu đãi thuế được điều chỉnh.

Các hãng xe đang chịu sức ép ngày càng lớn, với tình hình được ông He Zhiqi đánh giá là “khắc nghiệt”. Theo ông, một nhà sản xuất có thể mất nhiều năm và khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 149 triệu USD, để phát triển một mẫu xe mới.

Khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường, xe thường tạo ra làn sóng quan tâm và doanh số tăng mạnh trong thời gian đầu. Tuy nhiên, hiệu ứng này thậm chí không kéo dài được 3 tháng do thị trường liên tục xuất hiện các mẫu xe mới.

Nikkei Asia cho biết doanh số BYD giảm 16% trong 6 tháng đầu năm. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua hãng xe này ghi nhận mức giảm doanh số trong nửa đầu năm.

Không chỉ BYD gặp khó khăn, Seres Group được dự báo có thể ghi nhận lợi nhuận âm, trong khi lợi nhuận ròng nửa đầu năm của Great Wall Motor có khả năng giảm khoảng 60%.

Một phần nguyên nhân được cho là xuất phát từ cuộc đua tăng trưởng bằng mọi giá. Tuy nhiên, một số hãng xe như Nio đang bắt đầu nhận ra thị trường Trung Quốc đã bước sang giai đoạn khác và ngày càng trưởng thành hơn.

Giám đốc điều hành Nio, ông William Li, mới đây nhận định rằng nhiều hộ gia đình đã sở hữu một chiếc ô tô. Vì vậy, thị trường ô tô cần chuyển từ giai đoạn chạy đua gia tăng sản lượng sang mô hình tăng trưởng dựa trên thực tế một lượng lớn người tiêu dùng đã sở hữu phương tiện.

Điều này có thể khiến doanh số từng mẫu xe giảm nhưng ổn định hơn, đồng thời tốc độ ra mắt sản phẩm mới cũng cần được tiết chế. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, không phải hãng xe nào cũng sẵn sàng giảm tốc bởi lo ngại bị tụt lại phía sau.