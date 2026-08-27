Porsche lên tiếng về tương lai của dòng xe điện đầu tiên

TPO - Porsche khẳng định chưa có kế hoạch khai tử Taycan sau khi xuất hiện đồn đoán về khả năng mẫu sedan điện này sẽ dừng sản xuất vào khoảng năm 2030.

Trao đổi với Robb Report, đại diện Porsche cho biết hãng chưa có kế hoạch chấm dứt vòng đời Taycan trong ngắn hạn. Hãng xe Đức nhấn mạnh đã đầu tư đáng kể cho mẫu xe điện này và sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường.

Trước đó, tờ WirtschaftsWoche của Đức cho biết các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng kết thúc sản xuất Taycan vào năm 2030 xuất phát từ những lo ngại liên quan đến lợi nhuận và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, Porsche chưa xác nhận mốc thời gian này.

Điều Porsche thừa nhận là hãng đang thu hẹp danh mục sản phẩm. Một số phiên bản Taycan đã biến mất khỏi hệ thống đại lý tại Mỹ sau đời 2026, động thái nằm trong kế hoạch mà Porsche gọi là tinh giản sản phẩm thay vì khai tử mẫu xe.

Trước đó, Taycan Sport Turismo và Cross Turismo cũng từng bị rút khỏi thị trường Mỹ một cách âm thầm, trong khi vẫn được duy trì tại một số thị trường khác. Động thái này cho thấy Porsche đang ưu tiên tối ưu hóa danh mục sản phẩm thay vì duy trì quá nhiều biến thể.

Đây không phải lần đầu Porsche phải bác bỏ những đồn đoán về tương lai các mẫu xe điện của mình. Trước đó, hãng cũng từng lên tiếng trước thông tin cho rằng các mẫu xe thể thao điện Boxster và Cayman có thể bị hủy bỏ.

Tân CEO Michael Leiters cũng đang xem xét các biện pháp cắt giảm chi phí trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Trong đó, Porsche được cho là có thể tối ưu tài chính bằng cách trình làng biến thể thuần điện của Panamera trong thập kỷ tới, thay vì phát triển Taycan thế hệ mới.

Sức ép đối với Taycan phần nào thể hiện qua doanh số. Porsche bán được 41.296 chiếc Taycan trong năm 2021 và 34.801 xe vào năm 2022.

Doanh số sau đó tăng lên 40.629 xe trong năm 2023, trước khi giảm mạnh xuống còn 16.339 xe vào năm 2025 trong bối cảnh thị trường xe điện cao cấp suy yếu. Porsche hiện chưa công bố con số doanh số Taycan toàn cầu chính thức cho năm 2025.

Trong khi đó, Panamera đạt doanh số 34.020 xe trong năm 2023. Những biến động gần đây của mẫu sedan này chủ yếu liên quan đến quá trình chuyển đổi sang thế hệ mới, thay vì phản ánh sự sụt giảm nhu cầu một cách đơn thuần.

Theo Motor1, tương lai của Taycan sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Dù vậy, việc danh mục Taycan ngày càng được thu hẹp cho thấy Porsche đang chuyển trọng tâm từ đa dạng hóa sản phẩm sang tối ưu hiệu quả.

Điều này có thể ảnh hưởng đến khách hàng, chủ xe và hệ thống đại lý khi số lượng phiên bản, tùy chọn ngày càng giảm và vòng đời sản phẩm có xu hướng được điều chỉnh nhanh hơn, ngay cả khi tên gọi Taycan vẫn tiếp tục được duy trì.

Porsche Taycan là dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng xe Đức, ra mắt lần đầu vào cuối năm 2019 và có bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào đầu năm 2024. Tại Việt Nam, Taycan facelift hiện có giá khởi điểm từ 4,62 tỷ đồng.