Đình Bắc tuổi 22: Chinh phục từ đỉnh cao trên sân cỏ đến mọi hành trình cuộc sống

Ở tuổi 22, Đình Bắc đã liên tiếp chạm tới những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Từ danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á đến những màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN Cup, anh đang từng bước khẳng định bản lĩnh của một chân sút trẻ đầy triển vọng. Nhưng phía sau những trận đấu của chàng tiền đạo trẻ là một nhịp sống không kém phần bận rộn, với lịch tập luyện, thi đấu và những hành trình riêng.

Đình Bắc đang chứng minh vị thế vững vàng trên hàng công của ĐTQG

Ở tuổi 22, Đình Bắc liên tiếp khẳng định dấu ấn cá nhân trên những sân chơi lớn: Vua phá lưới của cả U23 châu Á 2026 và ASEAN Cup 2026. Đình Bắc đồng thời được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ASEAN Cup 2026 và được nhiều tờ báo quốc tế lớn khen ngợi. Đối với VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một cầu thủ Việt Nam giành danh hiệu này tại sân chơi U23 châu lục.

Những màn trình diễn liên tiếp ấy cho thấy Đình Bắc đang từng bước củng cố vị trí của mình trong đội hình ĐTQG, từ một tài năng trẻ triển vọng trở thành một trong những chân sút đáng tin cậy trên hàng công.

Tuổi 22, Đình Bắc khẳng định mình là một trong những chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Với một cầu thủ trẻ có lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, thời gian ngoài sân cũng được chia thành nhiều lịch trình khác nhau. Khi đó, một phương tiện dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật và hỗ trợ người dùng chủ động hơn trên đường phố trở thành một phần của phong cách sống.

Người bạn đồng hành của Đình Bắc - Chung tinh thần năng động và không ngừng bứt phá

Với nhịp sống liên tục giữa tập luyện, thi đấu và những lịch trình cá nhân, sự chủ động trong di chuyển trở thành một nhu cầu thực tế. Đó cũng là lý do Đình Bắc lựa chọn GEAR 125 Hybrid – mẫu xe mang diện mạo thể thao, khả năng vận hành linh hoạt và những trang bị phù hợp với nhịp sống năng động của một chàng trai trẻ.

Yamaha GEAR 125 Hybrid là chiếc xe được Đình Bắc lựa chọn để chủ động hơn trong nhịp sống năng động mỗi ngày

Chia sẻ về chiếc xe, Đình Bắc đặc biệt ấn tượng với sức mạnh đến từ động cơ Blue Core Hybrid 125cc, cho khả năng vận hành êm ái, đồng thời duy trì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,7 lít/100km, giúp tối ưu chi phí khi sử dụng xe thường xuyên trong đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống Power Assist hỗ trợ tăng sức kéo trong 3 giây đầu khi khởi hành hoặc leo dốc, kể cả khi xe đang chở thêm người và đồ đạc. Đây cũng là trang bị mang đến cảm giác bứt phá nhanh và chủ động hơn trong những tình huống cần tăng lực kéo, giống như cảm giác đôi chân của chàng tiền đạo tăng tốc trong những tình huống quyết định trên sân cỏ.

Yamaha GEAR 125 Hybrid nổi bật với động cơ Blue Core Hybrid 125cc với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Bên cạnh đó, chiếc xe cũng sở hữu phanh UBS kết hợp cùng lốp không săm có tiết diện lớn giúp xe vận hành ổn định và mang đến cảm giác an tâm hơn trên nhiều điều kiện đường sá đô thị. Đây là những chi tiết nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng đối với đa dạng người dùng thành phố trong những điều kiện giao thông phức tạp của xã hội hiện đại.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, GEAR 125 Hybrid còn gây ấn tượng với kiểu dáng thể thao vững chãi, những đường nét góc cạnh và khỏe khoắn, tạo nên diện mạo cá tính, phù hợp với phong cách của người trẻ. Tỷ lệ xe được tính toán tối ưu cũng giúp việc di chuyển, luồn lách trong phố trở nên linh hoạt hơn.

Chiếc xe sở hữu thiết kế thể thao cùng hàng loạt tiện ích dành cho người sử dụng

Ở khía cạnh tiện dụng, cốp xe 17,4L, sàn để chân phẳng và cổng sạc phía trước mang đến thêm không gian để chứa đồ và thuận tiện sạc thiết bị trong quá trình di chuyển. Nhờ đó, chiếc xe có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ những chuyến đi thường nhật đến các lịch trình vui chơi cùng bạn bè. Với những người trẻ luôn muốn duy trì kết nối, tính năng Y-On trên Phiên bản Cao cấp (DX) cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ, giúp người lái nắm bắt thông tin cần thiết mà vẫn tập trung vào hành trình.

Với sự kết hợp giữa sức mạnh, tính linh hoạt và thiết kế đậm chất thể thao, GEAR 125 Hybrid không chỉ phù hợp với những hành trình cần sự chủ động, mà còn đồng điệu với tinh thần của Đình Bắc: luôn tiến về phía trước và sẵn sàng bứt phá trước mọi hành trình.

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