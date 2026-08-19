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Xe

Hyundai Tucson đời mới lộ diện: Rộng và thực dụng hơn

Lê Tuấn

TPO - Bên cạnh thiết kế lột xác, Hyundai Tucson đời mới 2027 còn mang đến không gian cabin thực dụng hơn nhờ kích thước được tăng lên đáng kể.

Hyundai vừa công bố hình ảnh đầu tiên về Tucson thế hệ thứ 5. Đây là mẫu xe đời mới được giới thiệu khoảng 6 năm sau thế hệ thứ 4 ra mắt từ năm 2020, facelift cuối năm 2023. Tucson thế hệ mới dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào quý IV tới.

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Hyundai Tucson 2027 có diện mạo thay đổi đáng kể so với thế hệ hiện hành. Thân xe làm vuông vức hơn, kết hợp các đường gân xe giúp tăng thêm tính năng động.

Ở phía trước, đèn định vị ban ngày tạo hình chữ H bố trí theo phương dọc kết hợp với dải đèn trung tâm mảnh chạy ngang, tạo cảm giác đầu xe rộng và bề thế. Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu dạng lăng kính với cấu trúc thấu kính nhô nổi ba chiều, góp phần tạo điểm nhấn cho thiết kế tổng thể.

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Theo công bố của thương hiệu Hàn Quốc, xe có chiều dài 4.700 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.785 mm. So với thế hệ trước, Tucson mới dài hơn 60 mm, chiều dài cơ sở tăng 30 mm và chiều rộng tăng 40 mm.

Hyundai cho biết những thay đổi về kích thước giúp Tucson mới cải thiện không gian dành cho hành khách và hành lý. Khoảng không phía trên đầu ở hàng ghế thứ hai tăng 29 mm, trong khi góc mở cửa sau được nâng từ 73 lên 83 độ, giúp hành khách ra vào xe thuận tiện hơn.

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Khoang nội thất cũng được thiết kế lại toàn diện, tương đồng với phong cách đang được áp dụng trên các mẫu xe mới như Palisade và Ioniq 9. Táp-lô có thiết kế dạng nổi, kết hợp màn hình trung tâm kích thước lớn hơn, sử dụng giao diện phần mềm Pleos mới của Hyundai.

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Cụm đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng cũng được thay thế bằng một màn hình “mảnh”, đặt cao phía trước người lái. Thiết kế này tương tự trên mẫu SUV điện Elexio, có thể đảm nhiệm một phần chức năng hiển thị thông tin như màn hình HUD.

Tại thị trường Hàn Quốc, Tucson mới được trang bị thêm một số tiện ích như ngăn đựng thẻ bên cạnh cửa gió điều hòa phía người lái và hệ thống sạc không dây kép cho điện thoại. Nội thất có nhiều tùy chọn màu sắc, gồm phối hai tông xám bùn/xám Dove, đen/be cát, đen/nâu đất và đen đơn sắc.

Lần đầu tiên, dòng Tucson tại Hàn Quốc cũng có thêm phiên bản XRT mang phong cách off-road. Phiên bản này sở hữu thiết kế ngoại thất hầm hố hơn, với lưới tản nhiệt phía trước riêng, tạo hình chữ nhật cùng tấm ốp bảo vệ gầm kích thước lớn.

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Hai bên thân xe được bổ sung các vòm bánh màu đen tương phản với họa tiết lấy cảm hứng từ sợi carbon. Tucson XRT còn có bộ mâm hợp kim thiết kế riêng và cản sau mới tích hợp tấm bảo vệ gầm.

Bên trong, phiên bản XRT sử dụng ghế có họa tiết riêng, kết hợp thảm sàn chuyên dụng nhằm tăng khả năng bảo vệ khi sử dụng trong các hoạt động ngoài trời. Khu vực cửa hậu cũng được tích hợp hệ thống đèn LED cảm ứng, được Hyundai cho biết nhằm tăng tính tiện dụng khi sử dụng xe ngoài trời.

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Hyundai hiện chưa công bố thông tin chi tiết về nền tảng khung gầm cũng như hệ truyền động của Tucson thế hệ mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe sẽ sử dụng hệ thống hybrid 1.6L nâng cấp, với những cải tiến về công nghệ nhằm tăng hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tùy từng thị trường, Tucson mới có thể tiếp tục được cung cấp các tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp và hybrid cắm sạc (PHEV) như ở thế hệ hiện hành.

Hyundai cũng chưa xác nhận liệu Tucson thế hệ thứ 5 có tiếp tục được cung cấp với nhiều biến thể chiều dài tùy từng thị trường hay không. Thế hệ hiện tại sử dụng cấu hình trục cơ sở ngắn tại châu Âu, trong khi các phiên bản dành cho Hàn Quốc, Australia và Mỹ có chiều dài lớn hơn.

Tại Việt Nam, Tucson là một trong hai mẫu SUV bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai. Cụ thể, dòng xe Hàn này đã bàn giao tổng cộng 5.105 chiếc đến tay khách Việt từ đầu năm nay.

Lê Tuấn
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