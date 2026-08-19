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Những trường hợp tài khoản ePass bị thu phí 6.600 đồng/tháng?

Lê Tuấn

TPO - Mức phí 6.600 đồng/tháng chỉ áp dụng với tài khoản ePass liên kết với ví Viettel Money và có phát sinh giao dịch qua trạm trong tháng.

Từ đầu tháng 8, khách hàng cá nhân sử dụng ví VETC, ePass phải trả 6.600 đồng mỗi tháng, tương đương 79.200 đồng một năm. Với doanh nghiệp, mức phí này là 66.000 đồng, tương đương 792.000 đồng một năm.

Nhưng khác với VETC chỉ thông báo rằng sẽ áp dụng các mức phí nói trên cho toàn bộ khách hàng, thì ePass lại nhấn mạnh khoản phí trả theo tháng chỉ áp dụng với phương thức liên kết ví Viettel Money.

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Thẻ thu phí không dừng ePass để dán trên kính chắn gió hoặc trên đèn xe.

Ngoài Viettel Money, ePass cho phép người dùng lựa chọn các phương thức thanh toán khác với biểu phí riêng. Theo đó, thay vì trả phí theo tháng như đề cập ở trên, người dùng ePass liên kết các nguồn tiền khác sẽ chỉ trả phí theo từng lần giao dịch.

Cụ thể, người dùng liên kết ePass với Ví MoMo chịu phí 1% giá trị mỗi giao dịch, tối thiểu 1.100 đồng, thẻ Visa hoặc Mastercard chịu phí 2.200 đồng cộng 1,902% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000 đồng, liên kết tài khoản ngân hàng để trích nợ tự động có mức phí 1.000-3.000 đồng mỗi giao dịch.

Như vậy, người dùng ePass có thể chủ động lựa chọn phương thức liên kết nguồn tiền phù hợp với nhu cầu sử dụng. Với những trường hợp ít sử dụng ô tô đi qua trạm thu phí, người dùng có thể cân nhắc các phương thức liên kết khác thay cho Viettel Money.

Ngược lại, với những người thường xuyên di chuyển qua các trạm thu phí, việc liên kết với nguồn tiền Viettel Money sẽ phù hợp hơn.

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Đáng chú ý, ePass còn cho biết phí xử lý giao dịch chỉ áp dụng đối với tài khoản có phát sinh giao dịch qua trạm trong tháng trước đó. Điều này có nghĩa là nếu phương tiện không phát sinh giao dịch trong tháng, khách hàng sẽ không phải trả khoản phí này trong kỳ thanh toán tiếp theo.

Khoản phí được tính theo tài khoản thay vì số lượng phương tiện đăng ký. Do đó, một tài khoản có thể quản lý nhiều xe mà mức phí không tăng tương ứng theo số lượng phương tiện.

Ví dụ, nếu một tài khoản quản lý ba ô tô nhưng không có phương tiện nào phát sinh giao dịch qua trạm trong tháng, người dùng sẽ không bị tính phí xử lý giao dịch ở kỳ tiếp theo. Ngược lại, nếu tài khoản có phát sinh giao dịch qua trạm, mức phí sẽ được áp dụng theo biểu phí tương ứng, không phụ thuộc vào số lượng xe đang được quản lý trên tài khoản.

Lê Tuấn
#ePass #thu phí không dừng #ví Viettel Money #giao dịch #epass thu phí #vetc

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