Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Vì sao camera lùi khiến hơn 21 triệu xe bị triệu hồi?

Camera lùi đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vụ triệu hồi. Vì sao chuyện này lại diễn ra?

Camera lùi đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt vụ triệu hồi. Vì sao chuyện này lại diễn ra?

Sau 8 năm kể từ khi chính phủ Mỹ bắt buộc trang bị camera lùi trên mọi ôtô mới, công nghệ này đã kéo theo hàng chục triệu lượt thu hồi xe trên toàn quốc.

Đằng sau tính năng an toàn giúp người lái quan sát điểm mù là những rắc rối kỹ thuật phát sinh từ sự phức tạp của hệ thống máy tính điều khiển.

Phân tích từ dữ liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) bởi Bloomberg cho thấy các hãng xe đã phải thu hồi khoảng 21 triệu ôtô do sự cố liên quan đến camera lùi. Nếu tính cả các phương tiện cỡ lớn như xe nhà di động (RV) hay xe buýt nhỏ, con số này lên tới gần 28 triệu xe.

Chỉ riêng trong năm ngoái, số lượng xe bị thu hồi vì lỗi này đã chạm mốc gần 6 triệu chiếc. NHTSA cũng ghi nhận khoảng 2.000 phản ánh từ người tiêu dùng về các lỗi hiển thị.

Bên cạnh sự cố màn hình đen thui khi vào số lùi, nhiều trường hợp nguy hiểm hơn ghi nhận màn hình hiển thị lại hình ảnh cũ thay vì khung cảnh thực tế phía sau phương tiện khi xe đang di chuyển.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, bản thân ống kính camera (lens) hiếm khi là nguyên nhân gây ra sự cố. Vấn đề cốt lõi nằm ở bộ xử lý trung tâm và phần mềm kết nối. Toàn bộ chuỗi vận hành gồm camera, dây dẫn, bộ vi xử lý, phần mềm và màn hình hiển thị phải hoạt động đồng bộ hoàn hảo, chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc, toàn bộ hệ thống sẽ bị gián đoạn.

Camera lùi tại đuôi xe hay hỏng, nhưng vấn đề không nằm ở lens, mà ở bộ vi xử lý bên trong. Ảnh: Phong Vân.
Camera lùi tại đuôi xe hay hỏng, nhưng vấn đề không nằm ở lens, mà ở bộ vi xử lý bên trong. Ảnh: Phong Vân.

Theo dữ liệu từ J.D. Power, camera lùi liên tục nằm trong nhóm 10 tính năng gây nhiều phiền toái nhất trên ôtô kể từ năm 2022. Trong nghiên cứu chất lượng ban đầu (IQS) mới nhất năm 2026, hệ thống thông tin giải trí cũng là danh mục duy nhất ghi nhận mức độ gia tăng về tỷ lệ lỗi.

Dù đối mặt với nhiều rắc rối kỹ thuật, camera lùi vẫn là thiết bị an toàn không thể thay thế nhờ khả năng phát hiện trẻ em, xe đạp hay các chướng ngại vật thấp mà gương chiếu hậu không thể quan sát.

Trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất bắt đầu thiết kế xe loại bỏ hoàn toàn kính chắn gió phía sau (như Polestar 4 hay Jaguar Type 01) để phụ thuộc hoàn toàn vào camera digital, việc đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối cho công nghệ này trở thành bài toán sống còn đối với các hãng xe.

tech.zingnews.vn
#camera lùi

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe