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Xe

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Đỗ xe không đúng quy định trên đường cao tốc bị xử lý thế nào?

Lê Tuấn

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) gần đây liên tục phát hiện các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định trên đường cao tốc để nghỉ, ngủ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm.

Ngày 15/8/2026, tổ công tác của đơn vị phát hiện ô tô con biển số 75A-001.XX do anh Đoàn Văn N., trú tại An Đông, TP Huế, điều khiển, dừng trên cao tốc để ngủ. CSGT sau đó kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế.

Lực lượng CSGT phát hiện một trường hợp lái xe dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định trên đường cao tốc để nghỉ, ngủ. Nguồn: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, với hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT còn ghi nhận có trường hợp lái xe dừng, đỗ ngay tại khu vực nút giao cao tốc để nghỉ, ngủ.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi các phương tiện trên cao tốc lưu thông với tốc độ cao, khoảng cách tiếp cận nhanh; một chiếc xe dừng đỗ không đúng nơi quy định có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ, gây nguy hiểm cho chính người trên xe và các phương tiện khác.

Theo Cục CSGT, phương tiện dừng trên cao tốc không đúng vị trí có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ đối với các xe phía sau, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ trong hành trình dài cần chủ động rời khỏi cao tốc và tìm địa điểm phù hợp để nghỉ ngơi. Người điều khiển phương tiện không nên dừng, đỗ tại làn đường, nút giao hoặc những vị trí không được phép.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc buộc phải dừng trong tình huống khẩn cấp, tài xế cần thực hiện đúng quy định về dừng xe trên cao tốc, bật đèn cảnh báo và đặt cảnh báo nguy hiểm để các phương tiện khác nhận biết.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi lái xe và bảo đảm nghỉ ngơi đầy đủ trước những hành trình dài, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm.

Lê Tuấn
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