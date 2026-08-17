Xuyên Việt bằng xe điện VinFast quá nhàn vì trạm sạc dễ tìm, nạp pin ngày càng nhanh

Hạ tầng trạm sạc rộng khắp kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh đang là động lực để người dùng Việt tự tin thực hiện các hành trình dài ngày bằng ô tô điện.

Trạm sạc phủ toàn quốc, được sắp xếp hợp lý

Anh Vũ Quang Chiến thuộc nhóm chủ sở hữu ô tô điện VinFast ngay từ những ngày đầu. Sau một thời gian sử dụng, anh đã trải nghiệm qua 5 đời xe điện VinFast khác nhau. Hiện tại, gia đình anh đang có cùng lúc hai chiếc, gồm Limo Green phục vụ các chuyến đi xa và VF 3 dùng đi chợ, đưa đón con đi học hằng ngày.

Anh Vũ Quang Chiến (Hà Nội) yên tâm sở hữu nhiều dòng xe điện VinFast nhờ hạ tầng sạc tiện lợi.

Gia đình anh vừa hoàn thành chuyến du lịch xuyên Việt từ Hà Nội vào đầu tháng 7/2026 bằng chiếc VinFast Limo Green. Theo vị chủ xe, yếu tố quan trọng hàng đầu để anh tự tin sở hữu xe điện là độ tiện lợi của việc sạc xe hiện nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống trạm sạc do V-Green phát triển đã phủ khắp 34 tỉnh, thành phố với hơn 150.000 cổng sạc. Các trụ sạc xuất hiện dày đặc tại bãi đỗ xe chung cư, trạm dừng nghỉ, trung tâm thương mại ở các đô thị lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng đến các tuyến giao thông vùng ven và khu vực nông thôn.

Ngoài ra, theo anh Chiến, các trạm sạc được sắp xếp hợp lý tại các điểm dừng trên hành trình, trùng với nhịp nghỉ ngơi của gia đình trên chuyến đi. Trong thời gian tới, bức tranh hạ tầng sạc sẽ còn hoàn thiện hơn với kế hoạch bổ sung 99 trạm sạc siêu nhanh tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, qua đó đáp ứng số lượng ô tô điện bán ra thị trường ngày càng tăng.

Song song với đó, bản đồ trạm sạc tích hợp sẵn trên màn hình trung tâm của xe đóng vai trò như một trợ lý điều hướng đắc lực. Tính năng này cung cấp thông tin trực quan theo thời gian thực, giúp tài xế chủ động theo dõi cự ly, tình trạng hoạt động của trụ sạc và định vị điểm dừng nghỉ tiếp theo trong hành trình. Chủ xe cũng có thể tiếp cận bản đồ thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại di động.

“Chưa hết câu chuyện, xe đã sẵn sàng đi tiếp”

Bên cạnh độ phủ rộng, mạng lưới V-Green còn ngày càng được bổ sung nhiều trụ sạc siêu nhanh công suất 150 kW và 250 kW, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, kể cả với những mẫu xe cỡ lớn như VF 8 hay VF 9. Chẳng hạn, tại trụ sạc phù hợp, VF 8 chỉ mất khoảng 31 phút để sạc pin từ 10% lên 70%, giúp người dùng nhanh chóng tiếp tục hành trình.

Anh Cấn Quang Hưng (Hà Nội) cho rằng việc sạc xe điện trên đường dài rất đơn giản.

Anh Cấn Quang Hưng (Hà Nội) cảm nhận rõ điều này trong chuyến xuyên Việt đầu tháng 7/2026 bằng chiếc VinFast VF 9. Lần đầu cầm chiếc VF 9 từ Hà Nội tới Hội An, anh từng nghĩ việc chờ sạc sẽ khiến lịch trình của gia đình bị kéo dài. Tuy nhiên, sau 5 ngày di chuyển, nỗi lo ấy gần như không xuất hiện.

“Suốt 5 ngày xuyên Việt vừa rồi, hành trình của gia đình tôi chưa từng một lần bị gián đoạn bởi việc sạc xe. Tôi ưu tiên vào các trụ từ 120 kW trở lên. Trong lúc chờ sạc, cả nhà bật chế độ Cắm trại, tranh thủ nghỉ ngơi và trò chuyện cùng vợ con. Chỉ thoáng qua vài câu chuyện là xe báo đã được 80% pin, tôi lại tiếp tục lên đường”, anh Hưng chia sẻ.

Trên thực tế, câu chuyện của anh Chiến hay anh Hưng đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng. Hạ tầng trạm sạc rộng khắp kết hợp cùng công nghệ sạc nhanh đã thay đổi đáng kể trải nghiệm đi dọc đất nước của các chủ xe điện VinFast. Xuyên Việt với xe điện hiện nay cũng trở thành xu hướng phổ biến, góp phần thúc đẩy ngày càng nhiều người tự tin chuyển đổi xanh.