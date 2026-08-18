VinFast VF 5: Bài toán chi tiêu thông minh của gia đình trẻ mua xe lần đầu

Từ tiền mua xe đến chi phí năng lượng và bảo dưỡng, VinFast VF 5 đang giúp giấc mơ ô tô của các gia đình trẻ trở nên dễ thở hơn cả trước lẫn sau khi lăn bánh.

Lãi cả chục triệu đồng nhờ VF 5

Sau nhiều năm sử dụng xe máy, anh Đức Thịnh (32 tuổi), làm kinh doanh vật liệu xây dựng tại Bình Dương, quyết định mua VF 5 làm ô tô đầu tiên của gia đình. Chiếc xe chủ yếu phục vụ lịch trình đi làm, đưa đón hai con đến trường, về thăm ông bà hoặc đi chơi vào cuối tuần.

Vì không có nhu cầu chạy dịch vụ, anh Thịnh không đặt nặng việc chiếc xe có thể tạo ra bao nhiêu doanh thu. Điều anh quan tâm hơn là sau khi mua ô tô, ngân sách gia đình sẽ phải gánh thêm bao nhiêu tiền năng lượng, bảo dưỡng và các khoản phát sinh mỗi tháng.

Gia đình anh Thịnh di chuyển chưa tới 1.000 km mỗi tháng. Nếu sử dụng một mẫu xe xăng tiêu thụ trung bình 5–6 lít/100 km, lịch trình này có thể phát sinh khoảng 1-1,5 triệu đồng tiền nhiên liệu, tùy giá xăng từng thời điểm. Với VF 5, khoản chi trên gần như được đưa về 0 đồng bởi chủ xe điện đang được miễn phí sạc tại trạm V-Green, tối đa 10 lần/tháng, tới hết 10/2/2029. Số lượt này có thể đáp ứng khoảng hơn 3.000 km di chuyển mỗi tháng bằng VF 5, thoải mái với nhu cầu thực tế của gia đình anh Thịnh.

“Mỗi tháng bớt được 1,5 triệu đồng, tính ra một năm lãi được tới 18 triệu đồng so với xe xăng. Đây là số tiền không nhỏ với những gia đình trẻ”, anh Thịnh thừa nhận.

VF 5 được miễn phí sạc tối đa 10 lần/tháng tại trạm sạc V-Green, giúp giảm chi phí phát sinh tiền nhiên liệu khoảng 1 – 1,5 triệu đồng

Bảo dưỡng cũng là khoản giúp gia đình giảm áp lực. Xe điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi và có ít bộ phận chuyển động hơn xe động cơ đốt trong. Nhờ đó, người dùng bớt được một số hạng mục chăm sóc định kỳ, đồng thời không phải thường xuyên dành thời gian đưa xe vào xưởng.

“Tôi đã tham khảo kĩ trong cộng đồng người dùng. Mỗi lần bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng trong khi mốc bảo dưỡng lên tới 15.000 km, gấp 3 lần xe xăng. Tính ra lợi đơn lợi kép”, anh Thịnh nói.

Lợi thế kinh tế còn xuất hiện ngay từ thời điểm mua xe. VF 5 hiện có giá niêm yết 496 triệu đồng, nằm trong nhóm SUV đô thị dễ tiếp cận trên thị trường. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của ô tô xăng VinFast có thể nhận voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng khi chuyển sang xe điện. Cùng với lệ phí trước bạ bằng 0, chi phí lăn bánh thực tế của VF 5 chỉ khoảng hơn 400 triệu đồng.

Gọn để đi phố, đủ mạnh và an toàn cho cả nhà

Bên cạnh chi phí, trải nghiệm sử dụng là yếu tố đã thuyết phục nhiều chủ xe, đặc biệt là những người mua xe lần đầu.

Sau thời gian cầm lái VF 5 tại TP.HCM, anh Bùi Hải Đăng đánh giá cao sự cân bằng giữa kích thước gọn gàng, không gian đủ dùng và loạt trang bị an toàn của mẫu xe.

Theo anh, kích thước gọn gàng (chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.967 x 1.723 x 1.579 mm) giúp VF 5 dễ xoay xở giữa mật độ giao thông cao, đặc biệt khi quay đầu trong đường hẹp, di chuyển qua các khu dân cư đông đúc hoặc tìm chỗ đỗ tại trung tâm thành phố.

“Đi trong TP.HCM, tôi thích nhất là xe gọn và vô-lăng nhẹ. Gặp đường đông, cần quay đầu hay ghép xe vào chỗ hẹp đều không quá áp lực, người mới lái cũng dễ làm quen”, anh Đăng chia sẻ.

VF 5 sở hữu kích thước gọn gàng, giúp dễ dàng xoay xở trong điều kiện đường hẹp, mật độ giao thông cao

Dù vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng chiều dài cơ sở của VF 5 lên tới 2.514 mm – lớn bậc nhất trong phân khúc. Thông số này giúp VF 5 duy trì khoảng ngồi thoải mái cho cả gia đình, trong khi thiết kế thân xe cao tạo cảm giác thoáng hơn cho hành khách ở hàng ghế sau.

“Ngồi thử mới thấy hàng ghế sau đủ thoải mái cho nhu cầu gia đình. Đi làm hằng ngày hay đưa cả nhà đi chơi cuối tuần đều đáp ứng tốt”, anh Đăng nhận xét.

VF 5 sử dụng động cơ điện công suất 100 kW, tương đương 134 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Với sức mạnh này cùng khả năng “nhấn ga là vọt”, xe lướt đi êm và không có tiếng động cơ khi đi trong phố. Khi lên cao tốc, khoảng sức mạnh trội hơn khá nhiều với so với các mẫu xe hạng A. giúp tài xế tự tin hơn lúc vượt xe hay nhập làn.

Trang bị an toàn là một điểm khác được anh Đăng đánh giá cao. VF 5 có sáu túi khí cùng các hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật. Xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe…

“VF 5 có mọi thứ gia đình tôi cần. Xe dễ lái, đi phố nhàn, chở người thân vẫn thoải mái và an tâm. Với một chiếc ô tô đầu tiên, như vậy là hợp lý”, anh Đăng kết luận.