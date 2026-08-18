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Cảnh báo chiêu lừa nộp 'phạt nguội' qua tin nhắn

Lê Tuấn

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cảnh báo người dân về thủ đoạn giả mạo thông báo “phạt nguội” qua tin nhắn nhằm dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Theo phản ánh, một số người dân nhận được tin nhắn với nội dung thông báo phương tiện bị ghi nhận vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đồng thời yêu cầu xử lý trong vòng 48 giờ, nếu không mức phạt sẽ tăng thêm 50%.

Các tin nhắn này được gửi từ số điện thoại quốc tế +212 6 49 02 06 39, tự xưng là “[TTDLQG - Bộ Công an]” và yêu cầu người nhận truy cập đường link không phải địa chỉ chính thức của cơ quan nhà nước để “thanh toán khoản phạt”.

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Nội dung tin nhắn giả mạo nhằm lừa đảo. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, đây là dấu hiệu bất thường, có nguy cơ là tin nhắn giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Cục CSGT cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng liên quan để xác minh, làm rõ nguồn phát tán, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Mọi hành vi lừa đảo, giả mạo cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của người dân đều sẽ được xử lý nghiêm.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng thông tin “phạt nguội” để lừa đảo; không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn để cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.

Khi cần kiểm tra thông tin vi phạm hoặc thực hiện nộp phạt, người dân nên chủ động sử dụng các kênh chính thức của cơ quan chức năng, thay vì truy cập đường link được gửi từ số điện thoại không xác định.

Trường hợp nhận được tin nhắn nghi là lừa đảo, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không truy cập đường link, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Bên cạnh đó, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link và các thông tin liên quan, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Lê Tuấn
#lừa đảo #phạt nguội #tin nhắn giả mạo #Cục CSGT #cảnh giác

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