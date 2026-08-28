Honda Việt Nam phối hợp ra mắt sân chơi trải nghiệm ‘Trung tâm công nghệ xe máy điện Honda’ dành cho trẻ em

Công ty Honda Việt Nam (HVN) hợp tác cùng KidZania Hà Nội vừa ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda, mang đến cho trẻ em cơ hội khám phá công nghệ xe hai bánh và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông thông qua các hoạt động trực quan, sinh động và phù hợp với lứa tuổi.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) hợp tác cùng KidZania Hà Nội ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda

Với vai trò là nhà sản xuất xe máy hàng đầu tại Việt Nam - nơi phương tiện hai bánh đóng vai trò thiết yếu trong việc di chuyển hằng ngày - HVN nhận thức rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy giáo dục và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ em, hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu toàn cầu của Honda về “Trung hòa Carbon” và “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ”.

Đồng hành cùng với tầm nhìn “Blue Skies for Our Children - Bầu trời xanh cho con em của chúng ta” của Honda toàn cầu, HVN tập trung vào việc trang bị những kiến thức và nhận thức cần thiết cho trẻ em – lứa tuổi tham gia giao thông và là thế hệ sẽ sử dụng các phương tiện di chuyển trong tương lai. Thông qua hoạt động giáo dục và truyền cảm hứng từ sớm, HVN mong muốn giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá công nghệ, hình thành nhận thức về an toàn giao thông và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống.

Các em được tìm hiểu các quy tắc tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động mô phỏng và tương tác trực quan.

Từ định hướng đó, HVN hợp tác cùng KidZania Hà Nội - mô hình công viên giáo dục - giải trí trải nghiệm nghề nghiệp dành cho trẻ em từ 4 - 15 tuổi, nơi các em học hỏi thông qua hình thức nhập vai vào hơn 40 ngành nghề – ra mắt Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda. Tại đây, các em được tìm hiểu cấu tạo, cách lắp ráp và vận hành một chiếc xe hai bánh, đồng thời làm quen với các quy tắc tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động mô phỏng và tương tác trực quan.

Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda gồm hai khu vực trải nghiệm:

Khu Kỹ thuật Xe máy điện: Các em được hóa thân thành những kỹ sư, tìm hiểu cấu tạo của xe gắn máy điện Honda ICON e: và trực tiếp thực hiện các thao tác cơ bản để lắp ráp, hoàn thiện và kiểm định phương tiện với sự đồng hành của hướng dẫn viên.

Các em được hóa thân thành những kỹ sư, tìm hiểu cấu tạo của xe gắn máy điện Honda ICON e: và trực tiếp thực hiện các thao tác cơ bản để lắp ráp, hoàn thiện và kiểm định phương tiện với sự đồng hành của hướng dẫn viên. Khu Trải nghiệm Xe máy điện: Các em sẽ trải nghiệm lái xe mô phỏng trên mô hình xe gắn máy điện Honda ICON e: thu nhỏ được thiết kế phù hợp với trẻ, đồng thời tìm hiểu và học hỏi các quy tắc an toàn giao thông. Qua đó, các em được từng bước rèn luyện khả năng quan sát, kiểm soát phương tiện và thói quen tham gia giao thông an toàn.

Các em được tìm hiểu cấu tạo, cách lắp ráp và vận hành một chiếc xe hai bánh

Với sự kết hợp giữa mô hình giáo dục – giải trí trải nghiệm của KidZania và kiến thức, kinh nghiệm của HVN, Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda mang đến cho trẻ cơ hội vừa học, vừa chơi và vừa khám phá trong một môi trường sinh động.

Thông qua sáng kiến này,HVN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ, khơi mở sự tò mò, nuôi dưỡng ước mơ và truyền cảm hứng để các em tự tin khám phá công nghệ, đồng thời từng bước nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, qua đó thể hiện cam kết dài hạn của Honda trong việc góp phần xây dựng một xã hội di chuyển xanh, an toàn và bền vững hơn tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Trung tâm Công nghệ Xe máy điện Honda tại KidZania Hà Nội, vui lòng truy cập website kidzania.com.vn hoặc liên hệ hotline 1900 0114.