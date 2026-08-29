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Hoa hậu

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Người đẹp Phương Linh, Thu Hằng dự đoán trận Siêu cúp Quốc gia

Đỗ Quyên - Dương Triều

TPO - Cầu thủ Tiến Linh lần đầu chung khung hình với Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh và người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng tại họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26.

Tại buổi họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26, sự xuất hiện của các người đẹp Hoa hậu Việt Nam mang đến màu sắc khác biệt trước thềm trận cầu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM.

Phương Linh dự đoán tỷ số

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Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh và cầu thủ Tiến Linh chung khung hình. Ảnh: Dương Triều.

Là người yêu thích thể thao, Hồ Ngọc Phương Linh vinh dự khi được đồng hành Siêu cúp Bóng đá Quốc gia. Theo người đẹp, trận đấu không chỉ mở màn cho mùa giải mới, còn là dịp để cô cảm nhận rõ sức nóng của bóng đá Việt Nam.

“Tôi cảm nhận sức nóng từ những chia sẻ của Ban tổ chức, dàn cầu thủ. Tôi thấy rõ tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ Việt Nam”, cô nói.

Phương Linh cho rằng trận Siêu Cúp năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, vì vậy cuộc đối đầu càng có ý nghĩa đặc biệt.

“Không đơn thuần là cuộc tranh tài thể thao, giải đấu mà còn là ngày hội văn hóa - thể thao tôn vinh tinh thần Việt Nam, nơi tự hào dân tộc và lòng yêu nước được hòa nhịp đập”, Top 5 Hoa hậu Việt Nam chia sẻ.

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Phương Linh dự đoán tỷ số trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia là 2-1. Ảnh: Dương Triều.

Phương Linh dự đoán cả hai đội sẽ thi đấu với hơn 100% phong độ để cống hiến trận cầu mãn nhãn.

“Tôi dự đoán trận đấu diễn ra kịch tính và có tỷ số 2-1. Dù chiếc cúp vô địch thuộc về đội bóng nào, chiến thắng lớn nhất chính là tinh thần thể thao cao thượng, sự kết nối cộng đồng và niềm tự hào dân tộc mà hai đội bóng mang lại cho khán giả”, cô nói.

Người đẹp Thu Hằng chờ cuộc đấu giữa hai nhà vô địch

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng ấn tượng với sự chuyên nghiệp, quyết tâm của hai đội vô địch trước trận đấu.

“Tôi vinh dự tham dự họp báo Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26. Đây không chỉ là sự kiện thể thao, còn là dịp để cảm nhận sức hút, tinh thần và sự chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam”, Thu Hằng chia sẻ.

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Thu Hằng ấn tượng Tiến Linh bởi khả năng phán đoán điểm rơi tốt, dứt điểm gọn gàng bằng cả đầu và chân. Ảnh: Dương Triều.

Người đẹp đánh giá CLB Công an Hà Nội sở hữu đội hình chất lượng và vừa trải qua mùa giải thành công. Cô đặc biệt chú ý đến thành tích của đội bóng khi giành quyền góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League Elite sau chiến thắng trước Adelaide.

Tuy nhiên, Thu Hằng cho rằng CLB Công an Hà Nội có thể gặp khó khăn nhất định về lực lượng khi nhiều cầu thủ vừa trở về sau thời gian dài làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia.

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Ở phía CLB Công an TPHCM, người đẹp ấn tượng với tinh thần và khát khao của đội bóng sau 25 năm trở lại trận tranh Siêu Cúp Quốc gia.

“Tôi dự đoán tỷ số 2-1 nghiêng về CLB Công an Hà Nội. Tôi nghĩ CLB Công an Hà Nội có lợi thế nhất định về chất lượng đội hình và kinh nghiệm, nhưng CLB Công an TPHCM có thể tạo ra bất ngờ, đặc biệt với quyết tâm lớn trong lần trở lại này”, Thu Hằng nói.

Cô cho biết điều mong chờ nhất vẫn là trận đấu đẹp, hai đội thi đấu hết mình và mang đến khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả.

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Phương Linh và Thu Hằng chờ đợi trận cầu đỉnh cao giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM. Ảnh: Dương Triều.

Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2025/26 diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội. CLB Công an Hà Nội góp mặt với tư cách nhà vô địch LPBank V.League 2025/26, trong khi CLB Công an TPHCM là đội đoạt Cúp Quốc gia 2025/26.

Cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ có dấu ấn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, hứa hẹn tạo nên trận cầu đáng chú ý trước thềm mùa giải mới.

Đỗ Quyên - Dương Triều
#Hồ Ngọc Phương Linh #Tiến Linh #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 #Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia #Công an Hà Nội #Công an TPHCM #Nguyễn Thị Thu Hằng

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