Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học nghệ thuật ngoại giao

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia lớp học về Nghệ thuật ngoại giao và phong thái trước công chúng, do người đẹp Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 dẫn dắt.