Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học nghệ thuật ngoại giao

TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia lớp học về Nghệ thuật ngoại giao và phong thái trước công chúng, do người đẹp Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 dẫn dắt.
Từ cách tạo ấn tượng đầu tiên, cái bắt tay, nghệ thuật giao tiếp bằng mắt đến tư thế đứng và ngôn ngữ của đôi tay, các thí sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi bước ra giao lưu và trình diễn trước công chúng.
Với các thí sinh tham gia đấu trường sắc đẹp, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Họ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, gặp gỡ công chúng, đối tác, khách mời, truyền thông.
Một trong những nội dung đáng chú ý là phần tự giới thiệu. Thí sinh được học cách giới thiệu ngắn gọn nhưng tạo thiện cảm ngay từ giây phút đầu tiên.
Cô giáo Đào Hà xuất phát từ trải nghiệm riêng ở Hoa hậu Việt Nam cũng thiết kế giáo án hấp dẫn và thiết thực. Người đẹp chỉ dẫn các cô gái nắm bắt nghi thức bắt tay, kỹ năng xác định khi nào nên chủ động, tư thế, khoảng cách và những lỗi thường gặp khi bắt tay người đối diện.
Những tình huống chào hỏi mang tính quốc tế như ôm hoặc hôn xã giao cũng được đưa ra để thí sinh tìm hiểu về sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Thay vì chỉ nghe lý thuyết, mỗi thí sinh được thực hành chia sẻ về một chủ đề trong khoảng một phút với người đối diện. Bài tập giúp các cô gái nhận diện cách sử dụng ánh mắt, sự tự tin và mức độ kết nối khi giao tiếp.
Nụ cười cũng là một trong những nội dung được chú ý. Các thí sinh luyện tập năm cấp độ nụ cười, qua đó hiểu rằng biểu cảm không chỉ đơn thuần là một khuôn mẫu mà cần phù hợp với hoàn cảnh và nội dung giao tiếp.
Ở một cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, nơi thí sinh không chỉ được đánh giá qua ngoại hình mà còn qua trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến, thí sinh cũng được đánh giá ở khả năng giao tiếp, ứng xử và hình ảnh trước công chúng. Những kỹ năng này trở thành một phần hành trang cần thiết cho các cô gái tỏa sáng.