Người đẹp đầu tiên vào top 40 Hoa hậu Thế giới 2026

TPO - Đại diện Puerto Rico - Suil Anyelina Pagán, 21 tuổi, đã thắng danh hiệu Người đẹp thể thao của cuộc thi Miss World 2026 đang diễn ra ở Việt Nam.

Sau đêm Vietnam Beauty Fashion Fest lần thứ 16 ngày 18/8, 111 thí sinh bước vào Sport Challenge - một trong những phần thi có tính cạnh tranh cao của Miss World 2026.

Thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào thẳng top 40

Đại diện Puerto Rico - Suil Anyelina Pagán (giữa) giành chiến thắng ở thử thách thể thao.

Các thí sinh trong phần thi Người đẹp Thể thao.

Tại vòng đầu của phần thi Người đẹp Thể thao, 111 thí sinh tham gia tranh tài với nội dung chạy 1.500 m. Ba đại diện có thành tích cao ở nội dung chạy là Puerto Rico, Bắc Ireland và Australia. Sau thử thách chạy, các thí sinh tiếp tục tham gia phần thi bơi.

Sau hai phần thi, ba đại diện dẫn đầu được xác định gồm Bắc Ireland, Ireland và Tây Ban Nha. Chung cuộc, đại diện Puerto Rico - Suil Anyelina Pagán có số điểm cao nhất và giành chiến thắng ở phần thi Người đẹp Thể thao và trở thành thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào thẳng top 40. Chiến thắng này đưa cô vào nhóm thí sinh đáng chú ý của mùa giải.

Suil Anyelina Pagán sinh tại Bayamón, lớn lên ở Dorado. Cô đang là sinh viên năm cuối ngành Tiếp thị và Quản lý thời trang tại Savannah College of Art and Design (SCAD), Mỹ. Ngoài ra, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và là vận động viên điền kinh.

Suil Anyelina Pagán là con gái cựu cầu thủ bóng chày nhà nghề Mỹ Ángel Pagán và người mẫu kiêm doanh nhân Windy Pagán. Cô có vẻ đẹp khỏe khoắn với mái tóc xoăn cá tính, hình thể đầy đặn.

Đại diện Việt Nam chiến thắng ở thử thách nấu ăn

Bảo Ngọc và các thí sinh trong thử thách nấu ăn.

Ngày 17/8, 111 thí sinh Miss World 2026 tham gia Head Chef Beauty - thử thách nấu ăn. Đây là phần thi lần đầu xuất hiện trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Các thí sinh được chia thành 10 đội. Mỗi nhóm nhận một số nguyên liệu có sẵn và phải xây dựng thực đơn theo tiêu chí lành mạnh. Trong thời gian giới hạn, các thành viên cùng lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, trang trí món ăn và chuẩn bị phần thuyết trình trước ban giám khảo.

Các thí sinh phải thể hiện tinh thần làm việc nhóm. Một số thí sinh phụ trách món chính, trong khi các thành viên khác chuẩn bị salad, nước sốt hoặc đồ uống. Trước khi đưa món ăn tới bàn giám khảo, các đội cùng nếm thử và điều chỉnh hương vị.

Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc thuộc đội 2, cùng các thí sinh đến từ Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Trinidad & Tobago, Croatia, Kenya, Bolivia, Mauritius, Sierra Leone và Gibraltar. Nhóm của Bảo Ngọc đã giành chiến thắng thử thách nấu ăn sau hai vòng thử thách.

Bảo Ngọc là người đảm nhận phần thuyết trình, giới thiệu ý tưởng thực đơn và cách chế biến của nhóm mình. Người đẹp cho biết cô bước vào phần thi với tâm lý thoải mái vì từng có thời gian dài sống tự lập tại TPHCM và thường xuyên tự nấu ăn.

Sau chặng Hải Phòng, 111 thí sinh đã di chuyển đến Khánh Hòa để tiếp tục các phần thi và hoạt động quan trọng như Talent Show, Head to Head Challenge, phỏng vấn kín, Dances of the World và các dự án Beauty With A Purpose. Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9.