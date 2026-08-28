Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Hoa hậu Thế giới

TPO - Lê Nguyễn Bảo Ngọc vượt qua 4 người đẹp để giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương. Đại diện Việt Nam cùng Nigeria, Pháp, Dominican Republic vào thẳng Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026.

Chiến thắng mới của Bảo Ngọc

Tối 27/8, vòng quyết định phần thi Top Model ở Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tại Nhà hát Đó, Nha Trang (Khánh Hòa). Phần thi nằm trong khuôn khổ VBFF mùa 17, có sự tranh tài của 60 thí sinh vượt qua vòng loại đầu tiên.

VBFF lần thứ 17 có chủ đề Soul of heritage (Hồn di sản). 60 thí sinh lần lượt trình diễn sáu bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Nam. Qua từng màn trình diễn, dàn người đẹp được đánh giá về kỹ năng catwalk, thần thái, khả năng làm chủ sân khấu và cách thể hiện tinh thần trang phục. Sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc yêu cầu thí sinh linh hoạt thay đổi phong cách.

Sau hai phần trình diễn với trang phục tự chọn và thiết kế của nhà mốt Việt Nam, ban tổ chức chọn nhóm nổi bật theo 4 khu vực. Ở châu Á - châu Đại Dương, 5 đại diện được gọi tên gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Trung Quốc.

Bảo Ngọc giành vị trí cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chiến thắng đưa cô vào thẳng Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026.

Bảo Ngọc và 4 thí sinh giành chiến thắng Top Model, vào thẳng Top 40 Miss World.

Ba người đẹp còn lại chiến thắng Top Model là đại diện Nigeria - châu Phi, Pháp ở châu Âu và Cộng hòa Dominica ở châu Mỹ - Caribbean. Cả bốn thí sinh cùng nhận vé trực tiếp vào Top 40.

Miss World trước đó tìm ra 5 người đẹp chiến thắng phần thi phụ. Đại diện Philippines, Nam Phi, Đức và Trinidad & Tobago chiến thắng Head to Head Challenge. Puerto Rico dẫn đầu phần thi Thể thao, còn đại diện Anh đoạt giải Tài năng. Như vậy, 9 vị trí đầu tiên của Top 40 đã có chủ.

Bảo Ngọc đang ở đâu?

Sau chiến thắng Top Model, nhiệm vụ tiếp theo của Hoa hậu Liên lục địa 2022 là tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho vòng phỏng vấn kín và đêm chung kết ngày 5/9.

Suốt hành trình Miss World, đại diện Việt Nam duy trì sự hiện diện đồng đều ở các phần thi phụ. Tại Head chef Beauty, nhóm của Bảo Ngọc hoàn thành tốt thử thách nấu ăn và được công bố chiến thắng.

Đến Head to Head Challenge, Bảo Ngọc sử dụng hoạt động môi trường làm trọng tâm bài trình bày. Cô nói về Gen Zero cùng vai trò của người trẻ trước biến đổi khí hậu. Đại diện Việt Nam vượt qua vòng đầu, trở thành một trong 5 gương mặt tốt nhất châu Á - châu Đại Dương và nằm trong Top 20 của thử thách. Ở vòng tranh ngôi đầu khu vực, Bảo Ngọc dừng chân ở Top 20, nhường vị trí chiến thắng cho đại diện Philippines.

Phần thi Top Model của các thí sinh Miss World.

Bảo Ngọc tiếp tục thử sức tại phần thi Tài năng ngày 25/8. Cô lựa chọn biểu diễn đàn đá, kết hợp hát và đọc rap và dừng chân ở vị trí Top 23.

Tính đến 28/8, Bảo Ngọc chiến thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, Top 20 Head to head Challenge, Top 23 Tài năng và một chiến thắng đồng đội ở thử thách nấu ăn. So với 8 thí sinh còn lại vào Top 40, cô thuộc nhóm thí sinh nổi bật, đa dạng kỹ năng.

Lợi thế lớn nhất của Bảo Ngọc là sự cân bằng giữa hình thể, ngoại ngữ, kinh nghiệm sân khấu và hoạt động xã hội. Chiều cao 1,86 m, danh hiệu quốc tế Hoa hậu Liên lục địa 2022 giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh.

Đối thủ trực tiếp đáng chú ý của Bảo Ngọc tại châu Á - châu Đại Dương là Asia Rose Simpson. Đại diện Philippines chứng minh khả năng diễn thuyết và câu chuyện xã hội thông qua SEED Initiative, giành chiến thắng ngoạn mục ở Head to Head Challenge.

Các đại diện Đức, Nam Phi và Trinidad & Tobago cũng tạo được dấu ấn ở Head to Head Challenge. Pháp, Nigeria và Cộng hòa Dominica vừa cho thấy ưu thế trình diễn không kém đại diện Việt Nam.