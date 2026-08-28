Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuyên không về thế giới hội họa Van Gogh

TPO - Các thí sinh vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam có nhiều khung hình ấn tượng tại triển lãm Van Gogh Timeless, với 165 tác phẩm của Vincent Van Gogh đặt giữa không gian trải nghiệm gần 4.000 m2.