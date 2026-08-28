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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuyên không về thế giới hội họa Van Gogh

Ngọc Ánh - Trọng Tài - Duy Phạm

TPO - Các thí sinh vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam có nhiều khung hình ấn tượng tại triển lãm Van Gogh Timeless, với 165 tác phẩm của Vincent Van Gogh đặt giữa không gian trải nghiệm gần 4.000 m2.

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Ngày 28/8, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào không gian "Van Gogh Timeless - Van Gogh xuyên không" - một trong những triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan quy mô lớn đang được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm do Công ty TNHH MTV Emerart (Emerart) với sự đồng hành của nhà tài trợ độc quyền ABBank (Ngân hàng TMCP An Bình).
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Không gian gần 4.000 m2 của triển lãm được chia thành 13 khu trải nghiệm. Trong khoảng hai tiếng, các cô gái được hướng dẫn đi qua các lớp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và chuyển động lấy cảm hứng từ hội họa Vincent Van Gogh.
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Thí sinh hào hứng check-in trước khi bước vào triển lãm.
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Triển lãm giới thiệu 165 tác phẩm Van Gogh có bản quyền từ Pháp. Thay vì đặt tác phẩm trong những khung tranh cố định, hình ảnh từ các tác phẩm như Đêm đầy sao, Hoa hướng dương hay những cánh đồng lúa mì được phóng lớn và trình chiếu trên nhiều bề mặt.
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Không gian lấy cảm hứng từ Hoa hướng dương - hai loạt tranh về tĩnh vật của Van Gogh. Loạt tranh đầu tiên được thực hiện ở Paris năm 1887, mô tả những bông hoa nằm trên mặt đất. Loạt tranh thứ hai thực hiện một năm sau đó tại Arles vẽ bó hoa hướng dương đặt trong bình.
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Thí sinh rạng rỡ giữa cánh đồng hướng dương. Điều khiến các cô gái thấy thú vị là không chỉ đứng trước tác phẩm mà có thể di chuyển trong không gian được bao phủ bởi màu sắc, hình ảnh và âm thanh.
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13 khu trải nghiệm được xây dựng thành một hành trình xuyên suốt, với chủ đề trung tâm là "Van Gogh và ánh sáng qua các nền văn minh”.
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Mỗi góc trong triển lãm trở thành điểm check-in độc đáo. Từng gam màu, âm nhạc và thông điệp đưa người xem vào thế giới của họa sĩ hậu ấn tượng người Hà Lan.
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Thí sinh Bùi Mai Linh ấn tượng với không gian ngập hoa hướng dương - một trong những hình ảnh nổi bật trong kiệt tác mỹ thuật của danh họa người Hà Lan.
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Lê Trần Bảo My trầm trồ hình ảnh ở triển lãm liên tục chuyển động thay vì xuất hiện dưới dạng tranh tĩnh. "Hiệu ứng này cho người xem cảm giác đang bước vào bên trong tác phẩm", My nói.
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Sự xuất hiện của Van Gogh Timeless phản ánh xu hướng triển lãm immersive phát triển tại nhiều thành phố lớn, nơi công nghệ được dùng để thay đổi cách công chúng tiếp cận các tác phẩm kinh điển. Khác với bảo tàng truyền thống, mô hình này đặt người xem vào trung tâm không gian trình diễn. Khán giả có thể đi lại, tương tác với một số hiệu ứng và quan sát tác phẩm từ nhiều góc độ.
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Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư cho biết trước đây, cô hiếm khi dành thời gian quan tâm hội họa. "Tôi có thêm nhiều kiến thức về mỹ thuật, hiểu về những nguồn cảm hứng sáng tác của danh họa Van Gogh. Nhìn lại hành trình vừa qua ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, tôi thấy trân trọng. Chúng tôi không chỉ cùng nhau tập luyện để hướng tới đêm thi Chung khảo, mà còn được trải nghiệm những hoạt động bổ ích liên quan đến mỹ thuật, thể thao", Anh Thư nói.
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Để vận hành không gian nhập vai, triển lãm kết hợp nhiều công nghệ gồm 3D Mapping Projection, VR, AR, cảm biến LiDAR và âm thanh vòm. Hệ thống trình chiếu của Vioso, doanh nghiệp công nghệ đến từ Đức, được sử dụng để đồng bộ hình ảnh trên quy mô lớn. Nhiều thí sinh phấn khích khi bước lên chiếc bàn nâng, chiêm ngưỡng các tác phẩm trong triển lãm ở góc nhìn rộng.
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Ngoài phần hình ảnh, triển lãm còn sử dụng âm thanh và hương thơm trong một số không gian nhằm mở rộng trải nghiệm sang nhiều giác quan. Các yếu tố này được thiết kế đồng bộ với chuyển động của hình ảnh thay vì hoạt động như những phần trình diễn tách biệt.
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Các nét cọ đặc trưng của Van Gogh được phóng đại, chuyển động và lan tỏa trên nhiều bề mặt trong không gian triển lãm.
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Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Dung (SBD 425) lần đầu tiếp cận với những tác phẩm của Van Gogh.
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Thí sinh Phương Nghi ấn tượng bởi mỗi phân khu mang một chủ đề riêng biệt, dẫn dắt mạch cảm xúc của người xem từ những rung cảm ban đầu đến những khoảnh khắc lắng đọng trong thế giới nghệ thuật của Van Gogh.
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Thí sinh Đinh Diệu Anh muốn một lần có cơ hội hiểu sâu hơn thế giới hội họa của Van Gogh.
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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam còn thử tài vẽ tranh, được tặng quà sau khi kết thúc buổi trải nghiệm tại triển lãm.
Ngọc Ánh - Trọng Tài - Duy Phạm
#Hoa hậu Việt Nam #Van Gogh #triển lãm nghệ thuật #trải nghiệm tương tác #Hà Nội #nhiếp ảnh

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