Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuyên không về thế giới hội họa Van Gogh

TPO - Các thí sinh vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam có nhiều khung hình ấn tượng tại triển lãm Van Gogh Timeless, với 165 tác phẩm của Vincent Van Gogh đặt giữa không gian trải nghiệm gần 4.000 m2.
Để vận hành không gian nhập vai, triển lãm kết hợp nhiều công nghệ gồm 3D Mapping Projection, VR, AR, cảm biến LiDAR và âm thanh vòm. Hệ thống trình chiếu của Vioso, doanh nghiệp công nghệ đến từ Đức, được sử dụng để đồng bộ hình ảnh trên quy mô lớn. Nhiều thí sinh phấn khích khi bước lên chiếc bàn nâng, chiêm ngưỡng các tác phẩm trong triển lãm ở góc nhìn rộng.