Bài toán giấu 99 cỗ quan tài Đinh Tiên Hoàng trong 'Hộ linh tráng sĩ'

TPO - Chỉ ít ngày sau khi công chiếu sớm, "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" được nhà sản xuất quyết định dựng lại, rút thời lượng từ 155 phút xuống 135 phút sau những phản hồi của khán giả. Động thái hiếm gặp cho thấy sự cầu thị của ê-kíp, song cũng đặt ra câu hỏi liệu việc cắt 20 phút có thể khắc phục những hạn chế vốn nằm ở kịch bản, nhịp kể và cách phát triển nhân vật.

Ngày 28/8, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh thông báo thực hiện bản dựng mới của bộ phim, chỉ ít ngày sau những suất chiếu sớm và đúng thời điểm tác phẩm bắt đầu công chiếu chính thức.

Quyết định được đưa ra sau khi ê-kíp tiếp nhận những chia sẻ, góp ý của nhóm khán giả đầu tiên. Bản phim mới được rút từ 155 phút xuống còn 135 phút, tức cắt khoảng 20 phút, với mục tiêu tăng nhịp điệu, cô đọng các phân cảnh và đẩy tính kịch tính.

Động thái hiếm thấy

Sau thông báo, nhà sản xuất lại khiến khán giả lẫn giới chuyên môn xôn xao. Tất cả cùng chờ xem bản dựng mới liệu có thể "cứu" tác phẩm giữa cơn bão tranh cãi.

Trao đổi với PV Tiền Phong về trường hợp của Hộ linh tráng sĩ, chuyên gia truyền thông điện ảnh Châu Quang Phước cho rằng cần phân biệt trường hợp này với những phiên bản phim thường xuất hiện sau khi tác phẩm đã ra mắt.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh được đầu tư lớn.

Theo ông, một bộ phim có phiên bản mới thường được nhắc đến dưới dạng director's cut - bản dựng nhằm khôi phục hoặc thể hiện đầy đủ hơn tầm nhìn của đạo diễn sau khi bản phim chính thức đã phát hành.

Trong điện ảnh Việt Nam, việc một bộ phim phải chỉnh sửa, dựng lại trong quá trình phát hành trước đây chủ yếu gắn với yêu cầu kiểm duyệt.

Ông dẫn các trường hợp như Ròm của Trần Dũng Thanh Huy phải chỉnh sửa trước khi được phát hành trong nước, Bụi đời Chợ Lớn của Charlie Nguyễn từng được dựng lại, cắt nhiều cảnh bạo lực nhưng cuối cùng vẫn không được phép phổ biến. Bi, đừng sợ! của Phan Đăng Di phải chỉnh sửa một số cảnh nhạy cảm.

Điểm khác biệt, theo chuyên gia, nằm ở việc Hộ linh tráng sĩ đã được đưa ra rạp và quyết định dựng lại xuất phát từ phản ứng ban đầu của người xem thay vì yêu cầu kiểm duyệt.

“Trường hợp phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được nhà sản xuất và người làm phim quyết định có bản dựng mới sau khi đã ra rạp chính thức là động thái cầu thị rất rõ với khán giả tại xứ. Điều này chưa từng có tiền lệ với điện ảnh Việt", chuyên gia chia sẻ.

Về phương diện kỹ thuật, để rút gọn bản phim từ 155 phút xuống còn 135 phút, với thời gian thực hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ắt hẳn sẽ phải là nỗ lực rất lớn từ nhà sản xuất.

"Quan trọng hơn, động thái này chẳng những cho thấy khả năng phản ứng nhanh từ phía những người làm phim mà còn là sự tôn trọng hiếm có với phản ứng sơ khởi từ khán giả đại chúng ngay từ những ngày đầu tiên phim phát hành”, ông Châu Quang Phước nói.

Phim quy tụ dàn diễn viên đình đám, bảo chứng doanh thu.

Chuyên gia gọi phiên bản này là dạng alternate cut - bản dựng thay thế, đồng thời cho rằng dạng chỉnh sửa này hiếm gặp ngay cả trên thế giới.

Với Hộ linh tráng sĩ, bản dựng mới không nhằm phục hồi phiên bản ban đầu của đạo diễn mà xuất hiện trực tiếp từ phản hồi dành cho bản đang chiếu. Vì vậy, trường hợp này đáng chú ý trước hết ở tốc độ phản ứng của nhà sản xuất đối với thị trường và người xem.

Cắt 20 phút liệu có giải quyết được phản ứng về phim?

Việc chỉnh sửa diễn ra trong bối cảnh Hộ linh tráng sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi trình chiếu.

Sự cầu thị của ê-kíp là điều đáng ghi nhận, nhưng bản dựng mới cũng khiến vấn đề chất lượng của Hộ linh tráng sĩ được đặt ra rõ hơn. Liệu những hạn chế của phim có thực sự chủ yếu nằm ở thời lượng và nhịp dựng?

Xét riêng về tham vọng sản xuất, đây là tác phẩm có nhiều điểm đáng ghi nhận. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình lựa chọn chất liệu huyền sử Việt để xây dựng một thế giới kết hợp lịch sử, phiêu lưu, võ thuật, tâm linh cùng những câu chuyện về lòng trung thành, tình thân và sự hy sinh.

Tiền đề về 7 tráng sĩ đưa 99 cỗ quan tài của Đinh Tiên Hoàng theo những hướng khác nhau vốn giàu chất điện ảnh. Từ bí ẩn về nơi an nghỉ của nhà vua, câu chuyện có khả năng phát triển thành một cuộc truy đuổi về lòng trung thành, phản bội và hy sinh.

Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết về các tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 cỗ quan tài của Đinh Tiên Hoàng theo những hướng khác nhau.

Phục trang, các biểu tượng, yếu tố dân gian, nghi lễ và không gian văn hóa bản địa là những yếu tố giúp bộ phim tạo được bản sắc riêng. Võ thuật cũng là điểm nổi bật. Với Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, nhiều màn giao đấu nhấn vào va chạm, sức nặng cơ thể và cảm giác thực chiến.

Tuy nhiên, những ưu điểm về hình ảnh và hành động chưa che được hạn chế đáng kể ở kịch bản.

Hộ linh tráng sĩ muốn kể quá nhiều câu chuyện trong một tác phẩm. Nhiều tuyến cùng được triển khai khiến trọng tâm cảm xúc của câu chuyện trở nên phân tán.

Đó cũng là lý do việc cắt 20 phút vừa tạo kỳ vọng vừa đặt ra thách thức. Nếu vấn đề chủ yếu là những cảnh kéo dài, đoạn giải thích dư thừa hoặc nhịp chuyển chưa tốt, sự tham gia của một nhà dựng phim mới có thể giúp câu chuyện cô đọng và giàu năng lượng hơn.

Nhưng nếu hạn chế nằm ngay trong cấu trúc kịch bản, cách xây dựng động cơ và chiều sâu nhân vật, dựng lại khó có thể giải quyết toàn bộ. Việc loại bỏ thêm chất liệu thậm chí đòi hỏi người dựng phải tính toán kỹ để câu chuyện không thiếu thông tin hoặc trở nên đứt gãy.

Phiên bản 135 phút ra mắt ngày 30/8 sẽ là phép thử đáng chú ý, quyết định đến toàn bộ doanh thu cũng như những phản ứng của khán giả dành cho bộ phim suốt quãng thời gian trụ rạp.

Ở góc nhìn người trong cuộc, Johnny Trí Nguyễn nói những đạo diễn có tâm thường rất tha thiết với đứa con tinh thần của mình, mà đôi khi chính sự tha thiết ấy lại làm mất đi góc nhìn khách quan.

Anh cũng nhấn mạnh quá trình làm phim rất nên đưa việc chiếu thử lấy phản hồi khán giả vào lịch trình hậu kỳ, để có cơ hội nhìn thấy những điều người trong cuộc không còn nhìn ra, và mang đến cho khán giả trải nghiệm tốt nhất mà bộ phim có thể có.