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Việt Nam viện trợ khẩn cấp 100.000 USD giúp Colombia sau động đất

Bình Giang

TPO - Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất vừa qua gây ra với Colombia, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD, để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Colombia.

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Lễ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận động đất ở Colombia, ngày 15/8. (Ảnh: AP)

Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao cho biết, trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất ngày 10/8 gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả.

Trận động đất mạnh 7,4 độ đã tàn phá miền tây Colombia, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng nghìn tòa nhà bị phá huỷ hoặc hư hại nghiêm trọng. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại quốc gia này ít nhất từ năm 1990.

Thảm hoạ đã tàn phá vùng trồng cà phê nổi tiếng của Colombia, nhiều tòa nhà bị san phẳng hoặc hư hại nặng nề, đặc biệt tại các thành phố lớn như Cali và Pereira. Cho đến nay, Colombia vẫn đang vật lộn xử lý hậu quả khủng khiếp.

Bình Giang
#Colombia #Động đất #Viện trợ

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