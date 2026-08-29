Cảnh báo về hồ nước mới hình thành ở biên giới Nepal - Trung Quốc

TPO - Một hồ nước thứ hai đang hình thành ở vùng núi phía thượng nguồn khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Chuyên gia cảnh báo nếu hồ này vỡ, nước có thể tràn xuống hồ thứ nhất, khiến cả hai hồ cùng vỡ trong thời gian rất ngắn.

Jeffrey Kargel, nhà khoa học cấp cao tại Viện Khoa học Hành tinh, cho biết đoạn phim quay từ trên không xác định một hồ nước mới hình thành trên dãy núi gần khu vực lũ lụt ở Nepal là "vô cùng đáng lo ngại".

Trao đổi với CNN, ông Kargel cho biết lượng nước đang tích tụ tại đây có thể tạo thành một khối nước không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ vỡ hồ.

Hồ nước thứ nhất trước đó hình thành sau khi một vụ sạt lở đất lớn làm thay đổi dòng chảy và tạo thành vùng nước bị chặn vào sáng thứ Sáu.

Theo ông Kargel, nếu hồ thứ hai vỡ, lượng nước lớn có thể đổ xuống hồ thứ nhất. Khi đó, hai hồ có nguy cơ vỡ liên tiếp hoặc gần như đồng thời, tạo ra một dòng lũ đặc biệt nguy hiểm.

Hồ chắn hình thành sau trận lũ quét.

"Chuông báo động đang reo liên tục", ông Kargel cảnh báo, đồng thời cho rằng các đội cứu hộ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng di chuyển người dân lên vùng đất cao hơn nếu tình hình diễn biến xấu.

Hai hồ nước đều nằm ở thượng nguồn khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nơi hứng chịu trận lũ quét kinh hoàng hôm thứ Tư khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Ông Kargel ước tính dòng nước cùng lượng đất đá, băng và mảnh vụn bị cuốn theo trong thảm họa tương đương ít nhất 500.000 xe tải. Trước đó, một nhà khoa học khác ví dòng lũ và hỗn hợp đất đá này như "bê tông lỏng".

Nguy cơ lũ mới trong bối cảnh mưa tiếp diễn

Trong khi đó, nguy cơ thời tiết tiếp tục gây áp lực lên công tác cứu hộ. Rajendra Sharma, nhà khí tượng học cấp cao thuộc cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Nepal, cho biết khả năng xuất hiện thêm mưa tại các khu vực chịu ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về hồ nước thứ hai.

Theo bản tin mới nhất của Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal, mưa nhẹ đến vừa đang xuất hiện tại một số khu vực thuộc các tỉnh Gandaki, Bagmati và Lumbini, gần những vùng bị lũ lụt.

Mưa lớn tiếp diễn.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tại các khu vực nói trên và vùng lân cận đặc biệt thận trọng do khả năng tiếp tục có mưa.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal hôm thứ Sáu cho biết giới chức đang theo dõi sát hai hồ nước được hình thành sau các vụ sạt lở.

Hàng nghìn người vẫn mất tích

Theo cập nhật của cảnh sát Nepal sáng thứ Bảy, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt đã tăng lên 616 người, trong khi 2.301 người bị thương và đang được điều trị.

Khoảng 2.500 người vẫn mất tích ở cả phía Nepal và Trung Quốc, trong đó có công dân Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng, công tác cứu hộ tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Hệ thống liên lạc bị gián đoạn, trong khi bùn đất và mảnh vỡ phủ kín đường sá, khiến việc tiếp cận các làng mạc và thị trấn gặp khó khăn.

Mưa tiếp tục khiến lớp bùn dày trên mặt đất trở nên trơn trượt và nguy hiểm, đồng thời làm gia tăng nỗi lo về những dòng lũ mới từ khu vực thượng nguồn.



