Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

TPO - Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bến phà Đồng Bài (đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) giao thông thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc, tê liệt, tài xế và khách du lịch không phải xếp hàng chờ 3 - 4 tiếng để lên phà như những kỳ nghỉ trước đó.