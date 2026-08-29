Lạ lẫm cảnh bến phà chở khách ra Cát Bà ngày đầu nghỉ lễ 2/9

TPO - Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bến phà Đồng Bài (đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng) giao thông thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc, tê liệt, tài xế và khách du lịch không phải xếp hàng chờ 3 - 4 tiếng để lên phà như những kỳ nghỉ trước đó.
Nguyên nhân được cho là bến phà mới nâng cấp đường dẫn, hệ thống phà nâng cao năng lực vận chuyển, hoạt động hết công suất. Ngày đầu kỳ nghỉ lễ vào thứ Bảy, nhiều người sắp xếp công việc, lựa chọn xuất phát vào Chủ nhật ngày 30/8 để được vui chơi, nghỉ dưỡng trọn vẹn hết kỳ nghỉ.