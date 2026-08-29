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Pháp luật

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Định xuất cảnh sang Campuchia, bất ngờ lộ nhân thân

Nguyễn Tiến

TPO - Đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, một công dân Trung Quốc bất ngờ bị lực lượng biên phòng phát hiện đang bị Công an Sơn Đông truy nã.

Ngày 29/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một công dân Trung Quốc đang bị cơ quan chức năng nước này truy nã khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Trước đó, ngày 28/8, trong quá trình kiểm soát xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tổ công tác phát hiện hành khách QIN NIANWEN (SN 23/7/1989), sử dụng hộ chiếu số EH1031839, làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia.

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Đối tượng QIN NIANWEN bị lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện khi làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ xác định QIN NIANWEN là người đang bị Công an huyện Cao Đường, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) truy nã.

Theo thông tin xác minh, người này bị cơ quan chức năng Trung Quốc ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Kinh doanh trái phép”.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã tạm dừng thủ tục xuất cảnh, thông báo cho cơ quan quản lý dữ liệu xuất nhập cảnh, đồng thời tổ chức quản lý, canh gác chặt chẽ đối tượng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sau đó bàn giao QIN NIANWEN cùng tang vật liên quan cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Tiến
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