PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận 100% phiếu bầu làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

TPO - Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X đã bầu PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú nhận 100% số phiếu bầu.

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều 28/8 tại Hà Nội.

Đối với chức danh chủ tịch hội, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, việc bầu chức danh này tại Hội nghị lần thứ nhất chưa được thực hiện do cần hoàn thành các thủ tục liên quan và được kiện toàn tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành sau Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ hai, ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Điện ảnh Việt Nam - công bố các văn bản của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về công tác cán bộ.

Các cấp có thẩm quyền đồng ý giới thiệu ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú tiếp tục làm Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Ban Chấp hành thảo luận, thống nhất quy chế bầu Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031 bằng phiếu kín và cử Ban kiểm phiếu gồm ba ủy viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu bầu ở cả hai tiêu chí là số phiếu bầu trên số đại biểu là ủy viên Ban chấp hành khóa X có mặt và số phiếu bầu trên số đại biểu được triệu tập.

Sau phần bầu cử, dưới sự điều hành của Chủ tịch Đỗ Lệnh Hùng Tú, Ban chấp hành thống nhất việc phân công nhiệm vụ trên tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết và năng lực của mỗi ủy viên, nhằm thực hiện chương trình hành động Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú trúng 100% số phiếu bầu ở cả hai tiêu chí là số phiếu bầu trên số đại biểu là ủy viên Ban chấp hành khóa X có mặt và số phiếu bầu trên số đại biểu được triệu tập.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X được tiến hành theo quy trình, nguyên tắc của Điều lệ hội và quy định của các cấp có thẩm quyền.

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú từng học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, năm 1976, ông về làm việc tại Phân xưởng thiết kế mỹ thuật của Hãng phim truyện Việt Nam.

Từ năm 1979-1985, ông trúng tuyển theo học chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Liên Xô (cũ).

Tốt nghiệp về nước, ông trở thành giảng viên trường Điện ảnh Việt Nam tại TPHCM. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú được cấp bằng Tiến sĩ Nghệ thuật học chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật năm 2015. Năm 2019, ông được phong hàm Phó giáo sư.