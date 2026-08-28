MC Vũ Mạnh Cường, H'Hen Niê và nghệ sĩ tiêu biểu TPHCM hát Quốc ca tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Sáng 28/8, hàng trăm đoàn viên, thanh niên và các văn nghệ sĩ tiêu biểu TPHCM đã tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 28/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2026 tại công viên Lê Thị Riêng.

Lễ chào cờ quy tụ các đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhiều gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu của TPHCM như Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Phương Thanh, MC Quỳnh Hoa, nhà sản xuất Thành Trung, diễn viên Huỳnh Nhựt, ca sĩ Đặng Hồng Hải, MC Vũ Mạnh Cường...

Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là nghi thức thiêng liêng mà còn là dịp để nhìn lại những giá trị lịch sử và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì đất nước.

Trong không khí nghiêm trang, các đoàn viên, hội viên, thanh niên và văn nghệ sĩ hòa giọng, dâng nén tâm nhang tưởng niệm ngay tại khu vực đang tích cực triển khai tìm kiếm và xác minh thông tin hài cốt các anh hùng liệt sĩ.

Hoa hậu H'Hen Niê, MC Quỳnh Hoa, Vũ Mạnh Cường và nhiều nghệ sĩ tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại công viên Lê Thị Riêng sáng 28/8.

Chia sẻ với Tiền Phong, MC Vũ Mạnh Cường cho biết anh thường đến Công viên Lê Thị Riêng trong các dịp lễ tri ân, nhưng lần trở lại này cùng đồng nghiệp mang ý nghĩa đặc biệt.

"Hát Quốc ca tại nơi đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nghi thức kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại thanh bình, giữa sự hy sinh vô điều kiện cho độc lập và trách nhiệm gìn giữ thành quả hòa bình", Vũ Mạnh Cường nói.

Anh càng thêm thấm thía hơn sự hy sinh của các thế hệ trước khi đảm nhận vai trò dẫn dắt concert Tổ quốc trong tim 2026 tại TPHCM hôm 23/8.

Tại concert, nam MC xót xa khi nhắc đến những con số nhói lòng: hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống, khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

"Từ nỗi trăn trở của chiến dịch 500 ngày đêm, tôi càng thêm khâm phục, tự hào và trân trọng những hy sinh của thế hệ trước", anh chia sẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi là ngày đặc biệt với cô. Ca sĩ Phương Thanh thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ, như lời tri ân các liệt sĩ.

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đồng thời được phát động tại 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM. Các hoạt động gắn với tinh thần xung kích, tình nguyện, tôn vinh giá trị thanh niên sống đẹp, sống có ích dưới sự hiệu triệu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Công viên Lê Thị Riêng là địa danh gắn với những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những phát hiện mới về hài cốt và di vật liệt sĩ tại khu vực này trong năm 2026 càng làm sâu sắc ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.