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Pháp luật

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Vụ lan can đá ở Lào Cai gãy đổ sau bão Yagi: Bắt thêm một giám đốc dùng hồ sơ năng lực khống

Thành Đạt

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá kè sông Hồng bị gãy, đổ sau bão số 3 (Yagi) năm 2024, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập).

Ngày 29/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1990, trú tại thôn Mạnh Tân, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại công trình thay thế lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương (đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới) và hạng mục điều chỉnh lan can kè thuộc công trình kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum).

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Bị can Nguyễn Văn Anh (mặc áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Quá trình xác minh cho thấy, hệ thống lan can đá tại các công trình trên được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài bằng vật liệu kết dính; một số cột đá, tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Anh có nhiều sai phạm trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công hạng mục lan can đá.

Cụ thể, Nguyễn Văn Anh bị cáo buộc sử dụng hồ sơ năng lực khống để tham gia đấu thầu, nhận thi công công trình; ký xác nhận khống vào nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng và các biên bản nghiệm thu.

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Nhiều cấu kiện đá thuộc lan can kè bờ sông Hồng đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum bị đứt gãy. Ảnh: Đinh Đại.

Ngoài ra, bị can không lập kế hoạch tổ chức thí nghiệm, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình; không thông báo cho chủ đầu tư về những sai khác trong hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trước khi khởi tố Nguyễn Văn Anh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ án. Trong số này có các cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tp Lào Cai, phòng Quản lý đô thị Tp Lào Cai (trước sáp nhập), đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Thành Đạt
#Cơ quan điều tra Lào Cai khởi tố Giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm thi công lan can đá sông Hồng #Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng #Vụ lan can kè sông Hồng tại tỉnh Lào Cai #Lan can kè sông Hồng #Lào Cai #Sai phạm xây dựng #Nguyễn Văn Anh #Vụ án hình sự

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