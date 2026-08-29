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2 đảng viên lão thành ở Gia Lai nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Tiền Lê

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành hiện đang cư trú tại phường Quy Nhơn là ông Phan Ngọc Bích (SN 1926) và bà Huỳnh Thị Cạnh (SN 1931).

Ngày 29/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9/2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã đến nhà riêng tại tổ dân phố 6 (phường Quy Nhơn) để trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Phan Ngọc Bích (SN 1926). Tiếp đó, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tới tổ dân phố 5 (phường Quy Nhơn) trao Huy hiệu 80 năm tuổi bà Huỳnh Thị Cạnh (SN 1931).

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Các đảng viên lão thành hiện đã lớn tuổi và rất minh mẫn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Bởi đây là chặng đường cách mạng gắn bó trọn đời với Đảng, trải qua nhiều gian khó, hy sinh thầm lặng để phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

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Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gắn huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Ngọc Bích.

Tại đây, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai đảng viên lão thành Phan Ngọc Bích và Huỳnh Thị Cạnh đã trải qua nhiều năm hoạt động, công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Trong đó, ông Phan Ngọc Bích (tên thường gọi là Phan Văn Năm) từng tập kết ra Bắc năm 1955, trở lại chiến trường Bình Định năm 1958, là một trong những cán bộ về Nam từ sớm để gây dựng phong trào cách mạng. Sau ngày đất nước giải phóng, ông Phan Ngọc Bích giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Bình Định (cũ).

Tiền Lê
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