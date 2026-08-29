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Rắn hổ trâu dài 3m bất ngờ 'ghé thăm' nhà dân

Thu Hiền

TPO - Một con rắn hổ trâu dài khoảng 3m, nặng 4,2kg bất ngờ trườn vào nhà dân ở xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, khiến người dân hoảng hốt.

Video: Thả rắn hổ trâu về môi trường tự nhiên.

Chiều 29/8, Công an xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ tiếp nhận một cá thể rắn hổ trâu do người dân tự nguyện bàn giao để xử lý, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 19h ngày 28/8, anh Hà Văn Dũng (trú xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng) bất ngờ phát hiện một con rắn lớn trườn vào nhà. Con rắn có màu đen, kích thước to khiến các thành viên trong gia đình hoảng hốt. Sau đó, anh Dũng tìm cách khống chế, bắt giữ con rắn an toàn.

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Ông Dũng bàn giao cá thể rắn hổ trâu cho lực lượng chức năng.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Dũng chủ động thông báo cho lực lượng chức năng và bàn giao cá thể rắn cho Công an xã Nghĩa Đồng, cùng Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rắn trên là rắn hổ trâu, dài khoảng 3m, nặng 4,2kg.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng cá thể rắn, sau đó đưa đến khu vực rừng tự nhiên phù hợp để thả về môi trường sống.

Chính quyền địa phương khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài rắn lớn xuất hiện tại khu dân cư, người dân cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tiếp cận hoặc bắt giữ nếu không có kỹ năng.

Trong trường hợp phát hiện động vật hoang dã, người dân nên thông báo cho chính quyền địa phương, công an hoặc lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý, bảo đảm an toàn cho người và động vật.

Thu Hiền
#rắn hổ trâu #động vật hoang dã #Nghệ An #bắt rắn #an toàn sinh học #cứu hộ rắn #bảo vệ môi trường

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