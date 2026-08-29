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Miền Bắc, miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Bắt đầu từ đêm 30/8, miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to, có nơi vượt 180mm. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 31/8. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi

Ngày hôm nay (29/8), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 7h-15h hôm nay có nơi vượt 60mm như Dào San 3 (Lai Châu) 76.4mm, Hồ Thầu (Cao Bằng) 67.8mm, Phú Hưng (Cà Mau) 168.2mm, Túc Trưng (Đồng Nai) 60.2mm.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 100mm.

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Miền Bắc có thể đón mưa rất to trong ngày 31/8.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Lạng Sơn sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 130mm.

Từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, khu vực Thanh Hóa đến Huế cũng hứng chịu mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Thủ đô Hà Nội trong chiều và tối nay có thể xuất hiện mưa rải rác từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo từ đêm 30 và ngày 31/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, hai ngày 1-2/9, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời dịp lễ 2/9. Khu vực Thanh Hoá đến Huế vào ngày 2/9, mưa cũng giảm, trời nắng.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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