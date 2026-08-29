Hai thi thể dạt vào bờ sông Sài Gòn, một người mang theo cục bê tông

TPO - Người dân liên tiếp phát hiện hai thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn tại hai khu vực, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 29/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân hai người đàn ông được phát hiện tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn tại hai khu vực khác nhau.

Khu vực bờ sông Sài Gòn, nơi người dân phát hiện thi thể vào tối 28/8. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, tối 28/8 người dân phát hiện một thi thể trôi dạt đến đoạn cuối đường Vĩnh Phú 25, phường Bình Hòa nên trình báo công an.

Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc quần jean dài, áo sơ mi ngắn tay màu nâu. Người này mang theo balo và túi đeo chéo. Qua kiểm tra, trong balo có búa, tua vít, kiềm cùng nhiều vật dụng khác; túi đeo chéo có một cục bê tông. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Công an TPHCM đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Ảnh: X.Đ

Cùng tối 28/8, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể dạt vào bờ kè Công viên Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một.

Nạn nhân được xác định là ông L.H.S. (52 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một). Theo gia đình, khoảng 4h cùng ngày, ông S. đi tập thể dục rồi mất tích.

Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.