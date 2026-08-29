Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai thi thể dạt vào bờ sông Sài Gòn, một người mang theo cục bê tông

Nguyễn Tiến

TPO - Người dân liên tiếp phát hiện hai thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn tại hai khu vực, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 29/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân hai người đàn ông được phát hiện tử vong, thi thể trôi dạt vào bờ sông Sài Gòn tại hai khu vực khác nhau.

1787986798518-1520346798200758317-1520346798200758317-a26ba1d894c14670af28c39cb0a8246d-5120.jpg
Khu vực bờ sông Sài Gòn, nơi người dân phát hiện thi thể vào tối 28/8. Ảnh: X.Đ

Theo thông tin ban đầu, tối 28/8 người dân phát hiện một thi thể trôi dạt đến đoạn cuối đường Vĩnh Phú 25, phường Bình Hòa nên trình báo công an.

Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc quần jean dài, áo sơ mi ngắn tay màu nâu. Người này mang theo balo và túi đeo chéo. Qua kiểm tra, trong balo có búa, tua vít, kiềm cùng nhiều vật dụng khác; túi đeo chéo có một cục bê tông. Thi thể đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

1787986788230-1520346798200758317-1520346798200758317-37023188d7256f26cc95a80ca0d8b1de.jpg
Công an TPHCM đang xác minh danh tính, điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Ảnh: X.Đ

Cùng tối 28/8, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể dạt vào bờ kè Công viên Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một.

Nạn nhân được xác định là ông L.H.S. (52 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một). Theo gia đình, khoảng 4h cùng ngày, ông S. đi tập thể dục rồi mất tích.

Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Nguyễn Tiến
#tử vong #sông Sài Gòn #thi thể #điều tra #công an #nguyên nhân #bê tông #xác chết trôi sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe