Điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 3 dự án độc lập.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 (ngày 25/11/2009) sẽ được tách thành 3 dự án độc lập.

Cụ thể, gồm Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 2 dự án này.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành 3 dự án độc lập.

Sau khi được tách độc lập, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án được sử dụng dữ liệu, kết quả công việc có liên quan đã thực hiện trước đây để tiếp tục triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, tương ứng với hình thức đầu tư, nguồn vốn phù hợp của từng dự án.

Đối với Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Nghị quyết quy định dự án này tiếp tục được triển khai theo các nội dung đã được phê duyệt.

Trong đó, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao làm cơ quan chủ quản dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án và việc phân chia dự án thành các dự án thành phần, theo quy định của pháp luật, không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, UBND tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ dự án.

Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Nghị quyết cũng quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với các gói thầu tư vấn, phi tư vấn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các cơ chế, chính sách đặc biệt đã ban hành trước đó tiếp tục được áp dụng cho 3 dự án độc lập này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quốc hội thông qua (ngày 24/8/2026).